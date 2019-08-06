Говорит ли Zaļais punkts правду?
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
В Латвии предложили ввести систему депозита бутылок более 15 лет назад, но у инициативы всегда находятся оппоненты и дальше обсуждения дело не доходит. Сейчас директор предприятия по переработке упаковки Latvijas Zaļais punkts Каспар Закулис говорит - продвигаемый Министерством окружающей среды и регионального развития (VARAM) проект о системе депозита устарел. В Скандинавии и Западной Европе депозитные системы главным образом используют, чтобы передать повторно используемую тару, такую как стеклянные бутылки, а не одноразовые пластиковые бутылки, рассказал он в передаче Латвийского радио "Kā labāk dzīvot?". Но так ли это на самом деле?
Закулис пояснил Re:Check, что напитки продают в таре двух видов - используемой один раз и повторно. Он рассказал, что есть даже используемые повторно более плотные и крепкие РЕТ-бутылки, которые в Латвии не распространены:
"Их используют повторно. Соответственно, их увозят на завод, моют, полоскают и используют повторно".
В Скандинавии и Западной Европе депозитную систему используют для этих целей, но "в постсоветских странах, в Эстонии, Литве, пихают и одноразовые бутылки". Таким образом и Латвия, по его мнению, планирует ввести устаревшую модель.
Однако Закулис неправ. Re:Check связалась с обслуживающим депозитные системы Дании предприятием Dansk Retursystem. Его представитель Мете Тесберг Клинт рассказала - в магазинах, где депозитные автоматы собирают бутылки, можно вернуть как одноразовые, так и повторно используемые бутылки.
Для повторного использования бутылки из магазина забирают пивоварни, однако в 2018 году это было всего 14% от общего числа бутылок.
Остальную тару собирает и перерабатывает Dansk Retursystem.
В свою очередь годовой отчет норвежской компании Infinitum свидетельствует - с помощью депозитной системы возвращают 87-88% бутылок и банок. Совершенно все собранные упаковки собирают с целью переработать, а не использовать повторно.
Как пишет портал Deutsche Welle, в Норвегии повторно используемые бутылки с помощью депозитных систем перестали собирать в 2014 году. Однако организации активистов окружающей среды указывают, что собирать повторно используемые бутылки было бы дружественнее природе. Также тару для переработки с помощью депозитной системы собирает и Финляндия.
В Германии, как и в Дании, система разделена, свидетельствует статья The Guardian. Ее систему описала и Latvijas Avīze. Собирают как повторно используемую, так и одноразовую тару.
В таре, используемой один раз, напиток стоит дороже, чтобы мотивировать людей упаковку вернуть и получить деньги обратно.
В результате этого в Германии с помощью системы депозита на переработку не удается вернуть лишь 1-3% бутылок, которые невозможно использовать повторно.
Когда Re:Check указала Закулису, что это неправда, что одноразовые бутылки собирают только постсоветские страны, он признал, что не может конкретно сказать, какие страны делают это, а какие нет.
На более конкретный вопрос, что это за страны Скандинавии и Западной Европы, которые одноразовые бутылки в депозитной системе не принимают, он назвал только Австрию.
Однако из пояснений Закулиса выходит, что там бутылки сдают не так, как это планируется в Латвии. В частности, тару принимает не автомат.
В австрийских магазинах можно просто сдать повторно используемые бутылки, как местами стеклянную тару можно сдать и в Латвии.
Нужно добавить, что в некоторых странах Западной Европы или их частях, к примеру, в Бельгии, Франции, Англии ведутся дискуссии о введении или восстановлении депозитной системы. Также как и в Латвии, там сталкивают аргумента защитников среди и индустрии.
Вывод: Неправда, что депозитная система, которую VARAM предлагает в Латвии, значительно отличается от системы, существующей в других странах Европы. Пусть то, что много где повторно используемые пластиковые бутылки более распространены чем в Латвии, - правда, однако часто депозитные системы принимают как одноразовые, так и повторно используемые бутылки. Высказывание Закулиса обобщено.
Факты:
- VARAM планировал, чтобы в Латвии депозитные автоматы принимали тару из РЕТ, стекла, металла (жестяные банки) объемом 0,1 - 3 литра.
- Депутат Сейма и парламентский секретарь VARAM Артур Том Плешс призвал ввести более широкую систему депозита для тары различного вида, в свою очередь представители неправительственных организаций защиты окружающей среды возражают, что это еще больше осложнит введение системы.
- Поправки к закону об упаковке, предусматривающие введение депозитной системы, были приняты в Сейме в двух из трех чтений.
- Сколько процентов от проданного объема тары удалось собрать с помощью депозитной системы в других странах?
|Государство
|Металл
|Стекло
|PET
|Эстония
|96
|90
|86
|Литва
|93
|83
|92
|Финляндия
|92
|98
|89
|Дания
|84
|93
|93
Источник: VARAM