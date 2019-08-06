Голосуем! Выбери лучший гол месяца в чемпионате Латвии!

Гинтс Фрейманис ("Спартак")

27 июля во время матча против "Елгавы" Фрейманис забил головой на 54-й минуте и сравнял счёт в матче (1:1). Правда, это не спасло "Спартак" от поражения - 1:2.

На счету 34-летнего защитника в этом сезоне 18 матчей за юрмальский "Спартак" и один забитый мяч.

Игорь Козлов ("Елгава")

В том же матче 27 июля в составе "Елгавы" дублем отметился Игорь Козлов, который забил победный гол на 77-й минуте встречи.

32-летний Козлов начал сезон в составе "Лиепаи", а затем перешёл в "Елгаву", за которую успел забить 2 мяча в 4 матчах.

Кготсо Масангане ("Метта")

Гол 21-летнего Масангане случился 6 июля в матче против "Вентспилса" на 70-й минуте. Правда, это не уберегло "Метту" от поражения - 1:2.

Для Кготсо Масангане этот гол стал четвёртым в 19 матчах "Вирслиги".

Тамирлан Джамалутдинов ("Метта")

28 июля "Метта" уступила "Лиепае" со счётом 2:3, а Джамалутдинов стал автором первого мяча в этой встрече.

23-летний российский футболист в этом сезоне сыграл 22 матча за "Метту", в которых забил 8 голов.

Лаки Опара ("Спартак")

Нигерийский футболист забил гол на 28-й минуте матча против "Лиепаи" и вывел юрмальский "Спартак" вперёд (2:1). Матч, который состоялся 5 июля, завершился вничью - 2:2.

19-летний Опара в этом сезоне за "Спартак" провёл 17 матчей и забил 1 гол.