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  • Гиргенс планирует вызвать руководство Госполиции на ковер: возможен "ряд болезненных решений"

Гиргенс планирует вызвать руководство Госполиции на ковер: возможен "ряд болезненных решений"

Сандис Гиргенс

ФОТО: Valsts kanceleja

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс недоволен ходом расследования нескольких уголовных процессов и планирует переговоры с руководством Госполиции, после чего придется принять ряд болезненных решений.

Об этом министр заявил в передаче LTV "Утренняя панорама", упомянув в качестве примеров дело о пожаре в Кулдиге и убийство адвоката Улдиса Берзиньша в Марупе.

По словам Гиргенса, он понимает, что следователей не хватает, и полиция не располагает ресурсами, чтобы привлечь на работу профессионалов.

Улдис Берзиньш был застрелен вечером 20 июля грабителями, ворвавшимися в его дом.

17 июля Гиргенс поручил полиции интенсивно расследовать случай поджога в Кулдиге автомашины местного прокурора, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинтса Межиньша.

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