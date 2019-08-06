Гиргенс планирует вызвать руководство Госполиции на ковер: возможен "ряд болезненных решений"

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс недоволен ходом расследования нескольких уголовных процессов и планирует переговоры с руководством Госполиции, после чего придется принять ряд болезненных решений.
Об этом министр заявил в передаче LTV "Утренняя панорама", упомянув в качестве примеров дело о пожаре в Кулдиге и убийство адвоката Улдиса Берзиньша в Марупе.
По словам Гиргенса, он понимает, что следователей не хватает, и полиция не располагает ресурсами, чтобы привлечь на работу профессионалов.
Улдис Берзиньш был застрелен вечером 20 июля грабителями, ворвавшимися в его дом.
17 июля Гиргенс поручил полиции интенсивно расследовать случай поджога в Кулдиге автомашины местного прокурора, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинтса Межиньша.