Бельгийский велогонщик во время гонки врезался в бетонную трубу и умер

Как сообщает Cyclingnews.com, преодолев на этапе боле 50 километров, 22-летний спортсмен врезался в бетонную дренажную трубу.

После аварии Ламбрехт был реанимирован и в критическом состоянии доставлен в больницу, где не пережил операцию, отмечает Newsru.com.

Первую помощь пострадавшему оказали прямо на трассе, после чего его увезли на машине скорой помощи.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 5 августа 2019 г.

"Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг", - говорится в сообщении пресс-службы команды Lotto Soudal.