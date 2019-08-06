Вт, 6.08.2019
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Бельгийский велогонщик во время гонки врезался в бетонную трубу и умер

Бьорг Ламбрехт

ФОТО: SIPA/Scanpix

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт представляющий команду Lotto Soudal,  скончался после аварии на третьем этапе многодневки "Тур Польши". 

Как сообщает Cyclingnews.com, преодолев на этапе боле 50 километров, 22-летний спортсмен врезался в бетонную дренажную трубу.

После аварии Ламбрехт был реанимирован и в критическом состоянии доставлен в больницу, где не пережил операцию, отмечает Newsru.com.

Первую помощь пострадавшему оказали прямо на трассе, после чего его увезли на машине скорой помощи. 

"Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг", - говорится в сообщении пресс-службы команды Lotto Soudal.

Лабрехт выступал за Lotto Soudal с 2018 года и принял участие в единственном гран-туре - стартовал на "Вуэльте", но не завершил многодневку. На его счету также серебро молодежного чемпионата мира по шоссейным велогонкам.

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