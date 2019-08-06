В Резекне ради Lidl снесут уникальное историческое здание

В Резекне началось строительство торгового центра Lidl, однако, чтобы реализовать проект, необходимо снести три здания, одно из которых было построено в 1930 году, пишет lsm.lv.
Двухэтажное здание, построенное в тридцатые годы прошлого века, когда-то служило местом жительства начальника Резекненской тюрьмы и его семьи; до этого там находились различные учреждения.
Необычен визуальный вид здания.
"Здесь мы видим стандартный функциональный стиль тридцатого года, если мы посмотрим на вход в здание, то это такой интересный элемент классицизма, колонный вход с портиком наверху. Это здание примечательно тем, что оно одно из последних, дающих какую-то информацию о застройке, которая велась восемьдесят, девяносто лет назад", - рассказал историк Каспар Стродс.
Нужно отметить, что здание находится в частной собственности и не имеет статуса памятника культуры ни государственного, ни местного значения.
Однако, как поясняет заместитель главы стройуправы Резекненской городской думы Имант Гайдульс, только то, что здание выглядит иначе чем другие, не может быть ограничением, не позволяющим его снести.
Снос здания уже начат. Строительство магазина будет закончено в течение года.