В Резекне ради Lidl снесут уникальное историческое здание

"Здесь мы видим стандартный функциональный стиль тридцатого года, если мы посмотрим на вход в здание, то это такой интересный элемент классицизма, колонный вход с портиком наверху. Это здание примечательно тем, что оно одно из последних, дающих какую-то информацию о застройке, которая велась восемьдесят, девяносто лет назад", - рассказал историк Каспар Стродс.