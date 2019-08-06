Остапенко в Торонто обыграла первую ракетку Франции
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в ночь на вторник по латвийскому времени одержала победу в первом круге турнира серии Premier 5 в Торонто, обыграв первую ракетку Франции Каролин Гарсию со счетом 6:3, 6:3.
В данный момент Остапенко в мировом рейтинге находится на 83-й позиции (рекорд пятое место), а Гарсия - 22 место (рекорд 4 место). Между собой спортсменки ранее не встречались.
Во втором круге турнира Остапенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (WTA 44) или белоруской Ариной Соболенко (WTA 9).
За выход во второй круг турнира в Торонто Остапенко заработала 14 920 долларов и 60 рейтинговых очков. Спортсменка преодолела первый круг этого турнира впервые в карьере.
В матче против Гарсии на счету Остапенко семь эйсов и 12 двойных ошибок. В свою очередь у француженки - три эйса и три двойных ошибки.