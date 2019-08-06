Педофил, задержанный в Латвии по информации ФБР, приговорен к 14 годам тюрьмы

Мужчина приговорен также к пробационному надзору на четыре года. Осужденный обжаловал приговор в Рижском окружном суде, который будет рассматривать дело за закрытыми дверями 1 октября.

Госполиция получила от ФБР информацию о том, что 2 августа прошлого года в интернете транслировалось видео с эпизодом сексуального использования малолетней девочки.

После получения этой информации в Латвии началось расследование, в ходе которого было установлено, что мужчина 1998 года рождения подвергал сексуальному насилию шестилетнюю родственницу и снимал это на видео.