Педофил, задержанный в Латвии по информации ФБР, приговорен к 14 годам тюрьмы

Суд Рижского района в Риге приговорил к 14 годам тюрьмы мужчину, которого в прошлом году за сексуальное использование малолетней родственницы задержала Госполиция совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
Мужчина приговорен также к пробационному надзору на четыре года. Осужденный обжаловал приговор в Рижском окружном суде, который будет рассматривать дело за закрытыми дверями 1 октября.
Госполиция получила от ФБР информацию о том, что 2 августа прошлого года в интернете транслировалось видео с эпизодом сексуального использования малолетней девочки.
После получения этой информации в Латвии началось расследование, в ходе которого было установлено, что мужчина 1998 года рождения подвергал сексуальному насилию шестилетнюю родственницу и снимал это на видео.
Мужчина был задержан 7 августа 2018 года по месту жительства. За такое преступление Уголовный закон предусматривает как максимальное наказание пожизненное заключение.