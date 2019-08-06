Депутат Добельской думы обвиняется в связи со смертью подростка на сельхозработах

Виктор Эйхманис 1949 г. рожд. обвиняется в том, что нарушил требования нормативных актов, регламентирующих безопасность труда, будучи руководителем предприятия, что повлекло за собой смерть человека. Его сын Эрвин обвиняется в том, что нарушил требования нормативных актов, регламентирующих безопасность труда, будучи руководителем предприятия, что повлекло за собой телесные повреждения и ущерб здоровью.

Суд над Эйхманисами назначен на 16 января 2020 года. Виктору Эйхманису грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Как ранее рассказала агентству пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, согласно обвинению, два владельца крестьянских хозяйств в Добельском крае заключили трудовые договоры с двумя рабочими, один из которых был несовершеннолетним, и недостаточно информировали рабочих о безопасности труда.

10 июля 2018 года старший рабочий позвал несовершеннолетнего помочь в приготовлении раствора каустической соды. Рабочие налили в бочку пять ведер горячей воды, а затем должны были всыпать туда 25-килограммовый мешок гранулированной каустической соды. В момент, когда рабочие всыпали вещество, содержимое бочки выплеснулось им на тело и одежду.

Никакие средства индивидуальной защиты в работе не использовались. Несовершеннолетний получил ожоги 52% поверхности тела и через неделю умер в больнице.

Как заявили в прокуратуре, подросток не был информирован о свойствах вещества, с которым работал.