К началу августа подработать на каникулах смогли 6003 школьника

В программе летней занятости школьников Государственного агентства занятости (VNA) до начала августа приняли участие 501 работодатель и 6003 учащихся, сообщили в агентстве.
В рамках программы работу во время летних каникул на софинансируемых государством рабочих местах агентство предлагает учащимся общеобразовательных, специальных и профессиональных учебных заведений в возрасте от 15 до 20 лет. В этом году VNA впервые особую поддержку оказывает работодателям, которые нанимают школьников с инвалидностью - этим летом их на работу приняли 40 работодателей.
Чаще всего в июне и июле школьники работали подсобными рабочими, помощниками продавца, на благоустройстве территорий, помощниками на кухне, официантами, помощниками учителей, уборщиками или были заняты в сельском хозяйстве.
Наибольшее количество учащихся за два первых летних месяца устроили на работу такие предприятия, как Maxima Latvija, Premier Restaurants Latvia, Lido, лиепайское муниципальное агентство Nodarbinātības projekti, VITA mаrkets, Елгавское краевое самоуправление, Международный аэропорт "Рига", Даугавпилсская региональная больница, самоуправление Балвского края и Тукумская краевая дума.