К началу августа подработать на каникулах смогли 6003 школьника

В рамках программы работу во время летних каникул на софинансируемых государством рабочих местах агентство предлагает учащимся общеобразовательных, специальных и профессиональных учебных заведений в возрасте от 15 до 20 лет. В этом году VNA впервые особую поддержку оказывает работодателям, которые нанимают школьников с инвалидностью - этим летом их на работу приняли 40 работодателей.