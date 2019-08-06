Вт, 6.08.2019
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Курьезное видео: слон хоботом оголил пышную грудь модели Playboy
Упс!

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В сафари-парке американского города Мертл-Бич, штат Южная Каролина, с  моделью Playboy Франсией Джеймс произошел курьезный случай - слониха попыталась хоботом снять с нее бикини и в итоге оголила пышную грудь девушки. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание The Sun.

Инцидент произошел, когда фигуристая модель позировала в купальнике рядом со слонихой. На кадрах видно, как Френсия подходит к животному и гладит его, произнося текст на камеру. В этот момент 34-летняя самка и стащила с модели верх бикини.

Стоит отметить, что Джеймс отреагировала на "пикантное" нападение животного с юмором - она прикрыла грудь руками и со смехом отбежала в сторону.

Курьезное видео вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие обвинили модель в неподобающем отношении к животным. "Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела", - возмущаются одни. Другие же утверждают, что сцена была подстроена, и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.

А вы что скажете?

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