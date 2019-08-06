На акциях протеста в Москве не было интернета. Возможно, его глушили

В свою очередь представители операторов мобильной связи уверяют, что никаких массовых сбоев не было - они оправдываются тем, что при большом скоплении людей могут происходить "временные перегрузки".

Как отмечает "Медуза", это не совсем логично - ведь посетители музыкального фестиваля "Шашлык Live", который проходил одновременно с митингом 27 июля, мобильную сеть не уронили, а по подсчетом организаторов мероприятие посетило 305 тысяч человек. В свою очередь согласно данным МВД, на несогласованной акции побывало всего 3,5 тысячи человек, и такое количество на связь повлияло.

Исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев мониторил состояние мобильного интернета на акции 3 августа. Он зафиксировал, что в Москве была отключена мобильная передача данных у двух из четырех операторов. Эксперт уверен, что произошло отключение сервиса по приказу государственных органов.

"Тогда кто-то из двоих врет. Если было очень много людей, тогда нас обманывает МВД, которое заявило, что там было порядка 3,5 тысячи протестующих. Такое количество человек сети совершенно спокойно выдерживают.

Например, тогда же проходил "Шашлык Live". Заявлялось, что там было 90 тысяч (на самом деле, мэрия заявила о 305 тысячах участников, что на 100 тысяч больше, чем у трехдневного фестиваля "Нашествие"), и у них сети не падали. То есть врут либо в МВД, либо операторы связи", - цитирует Климарева "Радио Свобода".

Галерея: акция протеста в Москве

Если допустить, что операторы связи действительно не вводили никаких ограничений, перебои со связью можно было бы списать на использование глушилок кем-то из силовиков, пишет "Медуза".

Но Климарев не верит, что глушилки применялись: в таком случае не работали бы ни голосовые звонки по GSM, ни Wi-Fi, ни ведомственные сети. "Использовать глушилки — это как танки пригнать в центр Москвы", — сказал он.

Похожие события, отмечает он, уже случались в России: осенью 2018 года во время митингов в Ингушетии активисты и журналисты сообщали о неработающем мобильном интернете у абонентов "Билайна", МТС и "Мегафона". Официально отключение интернета не комментировалось, но в ноябре Роскомнадзор косвенно подтвердил, что это происходило по требованию чиновников.