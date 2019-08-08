"Люди должны знать": ликвидатор последствий чернобыльской аварии из Латвии о сериале НВО

Ивар был одним из первых латышей, который через полторы недели был направлен на ликвидацию катастрофы. Сначала ему сказали, что будут 45-дневные учения.

"Думал, что к Лиго вернусь домой, просто супер. И все это мероприятие растянулось на 155 дней. Лично для меня. В конце оказалось, что нас там капитально облучило дозами радиации", - рассказал Калада.

Мужчина был зачислен в роту медиков - вместе с будущим президентом Валдисом Затлерсом. Возможно, именно это помогло ему избежать тяжелых последствий, так как медики видили и знали немного больше других.

"Был один ученый, его быстро переместили, с военным званием. Знал, что каждый день нужно выпивать 100 грамм алкоголя и виноградный сок, который выводит эти радикалы, что, конечно, нам было запрещено. Медик есть медик, он кофе делает с горкой", - рассказал Ивар.

У мужчины есть свой рассказ по поводу одного из самых ярких эпизодов сериала, когда молодые люди, подверженные смертельной дозе радиации, очищали крышу реактора от радиоактивного графита.

"Командир моей роты, можно сказать, уже под землей, Унга Андрис, он меня спас. Мы хотели попасть домой любой ценой, так как поняли, что этого не произойдет, я сказал - полезем на крышу добровольно, сбросив эти графитовые стержни, получим дозу и... Он сказал, я вас на крышу не отпущу.

Возможно, это нас спасло, так как пришел человек из моего поселка, две недели побыл, в том числе и залез на крышу на полторы минуты, и все, уже энное количество лет лежит в земле", - вспоминает Ивар.

Многое что в сериале не показали, что-то было раздуто, но в целом бывший чернобылец оценил его позитивно, потому что люди смотрят, интересуются и говорят. И все бывшие товарищи Ивара по Чернобылю, с которым об этом сериале говорили, его посмотрели.

"Пусть это будет видение, как говорят, людей кино. У нас другое, я не кинокритик, но ничего... Конечно, слезы стояли в горле, все это... Очень неприятно. Так как знаю, сколько умерло. Люди, с которыми я был", - сказал Ивар.

Несмотря на тяжелые воспоминания, Ивар хотел бы вернуться в Чернобыль и обойти открытые территории. Но один, а не в сопровождении группы туристов.