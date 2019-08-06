Прокуратура Москвы требует лишить супругов родительских прав за участие в акции протеста

В прокуратуре установили, что супруги взяли на митинг ребенка, где передали его "третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, потому что имеет лишь временную регистрацию в Москве. О матери в пресс-релизе ведомства ничего не сказано.

Как передает портал "Медуза", в квартире супружеской пары был проведен обыск.

"Вчера ночью у нас был обыск на основании видеоролика, который СМИ крутили всю неделю. Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета, по делу об оставлении ребенка в опасности. Нам назначили встречу в Следственном комитете, мы должны туда сегодня ехать, просто дать показания, разъяснить ситуацию", — сообщил в интервью "Радио Свобода" Дмитрий Проказов.

"Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного", — подчеркнул Проказов.

Он также рассказал, что тот, кому был передан ребенок на акции протеста, — это Сергей Фомин, двоюродный брат его жены. В свою очередь брат жены разыскивается как фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля.