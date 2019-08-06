Рижское "Динамо" в проверочном матче в Сочи проиграло "Локомотиву"

Рижане с результатом 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) признали превосходство ярославского "Локомотива".

На 15 минуте первого периода счёт открыл Павел Красовский, но за полторы минуты до окончания второго периода последовал ответ от рижан: после передачи Даниэля Берзиньша Микелис Редлихс с ближней дистанции сравнял счёт - 1:1!

Когда до конца оставалось две минуты и десять секунд, Давид Ульстрём принёс в копилку команды ещё одну шайбу. Правда, чуть позже Кристер Глудлевскис не смог спасти "динамовцев" от проигрыша - противники сумели забросить две безответные шайбы и победили 3:2.

Напомним, рижане в первом матче со счётом 1:2 уступили местному клубу "Сочи", а во втором матче смогли обыграть санкт-петербургский СКА со счётом 6:5.