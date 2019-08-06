Элксниньш: государство безотлагательно должно решить вопрос о привлечении молодых медиков

По его словам, то, что сейчас происходит в региональных больницах, где не хватает специалистов, а существующие так нагружены, что находятся на грани выгорания, только "первые звоночки" гораздо большего кризиса, который рано или поздно охватит всю страну, если Министерство здравоохранения не решит вопрос об увеличении количества мест в резидентуре.

Мы могли бы решить ситуацию так же, как это происходит в маленьких больницах, которые закрывают отделения и всех пациентов направляют в Ригу, но не можем этого сделать, потому что в рижских больницах врачи тоже не сидят без дела, сказал Элксниньш.

По его словам, самоуправление предоставляет молодым медикам жилье и доплаты к зарплате, платит стипендии, но это решение является недостаточным в ситуации, когда по всей стране не хватает медицинских работников.

"Если в стране не увеличат количество мест в резидентуре, надеяться на новых врачей бесполезно", - считает мэр.

Как сообщалось ранее, в Даугавпилсской региональной больнице до 1 сентября приостановлено проведение плановых операций из-за чрезмерной нагрузки на анестезиологов и реаниматологов, написал сегодня в фейсбуке член правления больницы Григорий Семенов.

Он пояснил, что по состоянию здоровья неожиданно не смогли работать два специалиста, к тому же сейчас период отпусков. Одному анестезиологу приходилось участвовать в 9-10 операциях ежедневно, а также дежурить 10-13 раз в месяц.

"Врачи работали на грани выгорания, и под угрозой оказалось качество оказания неотложной помощи", - пишет Семенов, в то же время выражая благодарность коллегам, которые отложили запланированные отпуска. 1 августа одному врачу пришлось разрываться между кесаревым сечением, обеспечением искусственной вентиляции легких другому пациенту и интубацией третьего, и во всех случаях удалось обеспечить качественную медицинскую помощь.