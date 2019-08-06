Лига Европы: "Рига" за 9 минут до конца встречи добилась ничьей с ХИКом

Во вторник, 6 августа, состоялся первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Рига" на стадионе "Даугава" сыграла вничью с финским ХИКом - 1:1.
Действующий чемпион Финляндии сумел открыть счёт уже на 7-й минуте матча, когда Тим Вяурюнен воспользовался ошибкой защитников "Риги" и отправил мяч между ног вратаря Роберта Озолса.
До перерыва у рижан было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт - самым опасным из которых стал удар Стефана Панича, но мяч угодил в перекладину. Вскоре серб снова проверил на бдительность вратаря гостей, а под конец первого тайма Фелипе Бризола был близок к голу, но в раздевалку команды ушли при счёте 0:1 в пользу ХИКа.
В начале второго тайма гости заработали две жёлтые карточки, но до опасных моментов дело всё никак не доходило. На 81-й минуте рижане получили право на два угловых удара подряд, второй из которых закончился голом. Автором так важного мяча стал поляк Камиль Билиньски, который был героем противостояния против "Пяста" в предыдущем отборочном раунде.
FT! Viss izšķirsies Somijā! 🔥🇱🇻🇫🇮⚽️🦁— Riga FC (@RigaFC_Official) 6 августа 2019 г.
FT! Everything will be decided in Finland! 🔥🇱🇻🇫🇮⚽️🦁 pic.twitter.com/H3M8GYcHul
1:1 и теперь всё решится в Хельсинки, во время ответной игры, которая состоится 15 августа. В следующий отборочный раунд выйдет команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч. Для попадания в групповой этап Лиги Европы необходимо преодолеть барьер из четырёх раундов квалификации.
Напомним, что в отборочном раунде Лиги Европы кроме "Риги" продолжает выступать "Вентспилс", который в четверг, 8 августа, на столичном стадионе "Даугава" сыграет с португальским клубом "Гимарайнш". Начало встречи в 19:45.