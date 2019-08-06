Лига Европы: "Рига" за 9 минут до конца встречи добилась ничьей с ХИКом

Действующий чемпион Финляндии сумел открыть счёт уже на 7-й минуте матча, когда Тим Вяурюнен воспользовался ошибкой защитников "Риги" и отправил мяч между ног вратаря Роберта Озолса.

До перерыва у рижан было несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт - самым опасным из которых стал удар Стефана Панича, но мяч угодил в перекладину. Вскоре серб снова проверил на бдительность вратаря гостей, а под конец первого тайма Фелипе Бризола был близок к голу, но в раздевалку команды ушли при счёте 0:1 в пользу ХИКа.

В начале второго тайма гости заработали две жёлтые карточки, но до опасных моментов дело всё никак не доходило. На 81-й минуте рижане получили право на два угловых удара подряд, второй из которых закончился голом. Автором так важного мяча стал поляк Камиль Билиньски, который был героем противостояния против "Пяста" в предыдущем отборочном раунде.

FT! Viss izšķirsies Somijā! 🔥🇱🇻🇫🇮⚽️🦁



FT! Everything will be decided in Finland! 🔥🇱🇻🇫🇮⚽️🦁 pic.twitter.com/H3M8GYcHul — Riga FC (@RigaFC_Official) 6 августа 2019 г.

1:1 и теперь всё решится в Хельсинки, во время ответной игры, которая состоится 15 августа. В следующий отборочный раунд выйдет команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч. Для попадания в групповой этап Лиги Европы необходимо преодолеть барьер из четырёх раундов квалификации.