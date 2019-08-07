7 низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим

Одним из лучших в этом списке эксперты назвали натуральный мармелад из яблок, абрикосов и слив. Содержащиеся в нем желатин и пектин улучшают внешний вид кожи и благотворно влияют на состояние пищеварительного тракта, сердца и сосудов.

Также очень полезно натуральное молочное мороженое - оно богато кальцием, который укрепляет кости, зубы и ногти и способствует подавлению чувства голода.

Еще в числе самых низкокалорийных сладостей, по мнению специалистов, - желе: в нем всего 80 ккал на 100 граммов. При этом в желе из-за содержащегося в нем желатина много крайне полезных для улучшения состояния волос аминокислот. Как и коллагена, защищающего здоровье суставов, сухожилий и кожи.

Темный шоколад тоже оказался среди сладостей, разрешенных худеющим, - у него невысокий гликемический индекс (ГИ).

Темный и горький шоколад богат антиоксидантами - борцами с радикалами, повреждающими клетки организма и ведущими к болезням и ускоренному старению.

Кроме того, этот продукт полезен для сердечной мышцы - благодаря действию содержащегося в нем теобромина.

Рекомендуют эксперты и сухофрукты - в среднем они содержат 250 килокалорий на 100 граммов, а также калий, железо и фосфор.