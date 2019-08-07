Эффект концертов мировых звезд: цены в рижских гостиницах сопоставимы с Нью-Йорком

Портал TVNET связался с исполнительным директором Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Сантой Грайксте и выяснил причину астрономических цен.

Стоимость аренды двухспальной квартиры в центре Риги - 1000 евро за ночь, одна кровать в хостеле в Старой Риге - 475 евро, номер бюджетного класса - 400 евро.

Такие цены сравнимы с гостиницами в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге, однако именно столько платили зарубежные посетители концерта Rammstein за ночлег в Риге.

"Регулировать цены мы не можем - то есть, нет никакого механизма или правила, которое бы определяло, в какую амплитуду цен должны вложиться гостиничные операторы.

Поэтому каждый предприниматель - владелец гостиницы или просто сдающий комнату - могут самостоятельно определять свои цены и ценовую политику.

Это международная практика - во время крупных мероприятий, а именно, концертов, выставок и праздников, растут цены на определенные даты", - пояснила Санта Грайсте.

Представитель ассоциации ресторанов отметила, что цены в гостиницах определяют менеджеры, основываясь на предполагаемое заполнение в определенный период.

Гостиницы не могут считаться только с посетителями концертов, стоит принимать во внимание, что и туристические агентства могут резервировать гостиницы уже на год вперед.

"Если говорим конкретно о концерте Rammstein или Эда Ширана - все гостиницы на это время были заполнены.

В день концерта оставалось лишь пару номеров, и, понятно, что их стоимость была очень высокой - до 700 евро и выше, практически как месячная аренда.

Стоит отметить, что что у каждого из концертов очень разная аудитория - концерт Ширана посетила в основном молодежь из соседних стран, часть которой в тот же вечер отправилась домой, поэтому стоимость номеров не была столь грандиозной, как во время концерта Rammstein, на который прибыло поколение постарше, к тому же многие проделали путь из Скандинавии, Германии и других европейских стран. Это аудитория более платежеспособна и с удовольствием останавливается на подольше", - рассказала представитель ассоциации, добавив, что резервируя гостиницы вовремя, цены не были такими астрономическими, они достигли своего максимума за несколько дней до концерта.