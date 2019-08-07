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Каждый из нас строит свой мир, свою жизнь сам, стремясь сделать ее ярче, интереснее и насыщеннее! Скажем, можно надеть на работу веселые носки или взять с собой на свидание любимого кота. Иногда очень важно давать волю фантазии, наполняя каждый день новыми впечатлениями и не позволяя себе погрузиться в рутину серых будней. Поэтому пользуйтесь каждой возможностью получить от жизни больше!

Пример. Мы регулярно покупаем продукты, чтобы хоть немного утолить аппетит своего холодильника, заправляем автомобиль, совершаем прочие повседневные покупки и оплачиваем коммунальные счета.

Оказывается, и из этих вроде бы простых вещей можно извлекать максимум пользы и удовольствия. Карта PNB Banka не просто облегчает повседневную жизнь и помогает решать насущные финансовые задачи, но и заботится о том, чтобы ее пользователи постоянно получали подарки и приятные сюрпризы. Сейчас, например, карта дает возможность совершенно бесплатно насладиться отдыхом в живописных местах Курземе, Латгале и Юрмалы – где только захотите!

Как это возможно? На самом деле все очень просто – до конца сентября рассчитывайтесь картой PNB Banka, и, возможно, в один прекрасный день вам улыбнется удача, так как во время кампании каждый месяц разыгрывается подарочная карта на 100 EUR в один из лучших спа-отелей Латвии: Silene, Art Hotel ROMA, Baltic Beach Hotel & SPA или Promenade Hotel.

Новичкам особенно везет! Каждый новый клиент PNB Banka, получив карту и совершив в обозначенный период с ее помощью не менее трех платежей, автоматически регистрируется в лотерее. В свою очередь, существующим клиентам для участия в розыгрыше нужно совершить восемь платежей на любой сумму.

С PNB Banka и MasterCard мечты сбываются!

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