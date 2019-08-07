Берзиньш: нового председателя правления Latvijas dzelzceļš нужно назначить как можно скорее

Нового председателя правления Latvijas dzelzceļš нужно назначить как можно скорее, заявил в среду в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель правления Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш, который на следующей неделе оставит эту должность.
"Чем быстрее, тем здоровее это будет и лучше как для компании, так и для народного хозяйства в целом", - сказал Берзиньш, добавив, что нового председателя правления Latvijas dzelzceļš нужно назначить самое позднее за пару месяцев.
В противном случае компании сложнее будет дискутировать с другими железнодорожными компаниями и с перевозчиками грузов.
Берзиньш пожелал новому руководителю Latvijas dzelzceļš "двигаться вперед". Он оставляет свой пост с хорошим ощущением, так как компания стабильна, с достаточным финансовым потоком.
25 июля совет Latvijas dzelzceļš договорился прекратить трудовые отношения с Берзиньшем и членом правления компании Айваром Стракшасом с 12 августа. Причина отставки - недостаточный диалог между компанией и отраслевым министерством.