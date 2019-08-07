Ср, 7.08.2019
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Инспекция здравоохранения убеждена, что ситуация в Даугавпилсе решаема

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Латгале покрытие больничной сети достаточно хорошее, чтобы пациентов из Даугавпилсской региональной больницы можно было направить к специалистам в другие больницы региона, заявила в передаче LNT "900 секунд" директор Инспекции здравоохранения Индра Дрейка.

Она не отрицает, что Даугавпилсская больница попала в незавидную ситуацию, но убеждена, что возникшую проблему можно было решить.

По мнению Дрейки, руководству больниц Латгальского региона нужно было собраться, чтобы обсудить этот вопрос и принять решение.

Как сообщалось, из-за нехватки врачей Даугавпилсская региональная больница до 1 сентября отказалась от проведения плановых операций.

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