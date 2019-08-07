Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира

Согласно данным издания, Серена смогла заработать в общей сложности 29,2 миллиона долларов, из которых призовые за участие в турнирах составили 4,2 миллиона, а доход от контрактов спонсоров — 25 миллионов.

На втором месте расположилась японская теннисистка Наоми Осака, которая получила 24,3 миллиона долларов, из которых призовые за участие в турнирах составляют 8,3, а деньги, полученные со спонсорских контрактов — 16 миллионов.

Третье место заняла их коллега Ангелик Кербер, которая заработала 11,8 миллиона, 5,3 из которых призовые за участие в турнирах, 6,5 — контракты.

В первой десятке расположились только теннисистки. Среди россиянок самую высокую строчку заняла Мария Шарапова, доход которой составил семь миллионов долларов (призовые — 1, контракты — 6). Спортсменка заняла седьмое место.