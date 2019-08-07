Глюкоза и ее супруг прокомментировали развод

Последние пару месяцев фанаты только и говорят о ситуации в семье Натальи Чистяковой-Ионовой и ее супруга Александра. Слухи о том, что в отношениях не все хорошо начали появляться, после того как пара больше не делилась совместными снимками, а перестала посещать вместе публичные мероприятия. Недавно звезда провела отпуск в Испании, откуда появились лишь ее фото. Через время в Сети люди решили, что супруги разводятся, но были и те, кто говорил, что недавно видел пару вместе.

В Telegram-канале Ксении Собчак было опубликовано видео, в котором Глюкоза впервые прокомментировала развод. Собчак подписала публикацию: "Глюк'oZa c Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные каналы врать не будут".

В видеоролике артистка говорит с супругом по видеосвязи. "Слушай, ты знаешь, что мы с тобой разводимся? Совсем скоро! Имущество будем делить!" — говорит Наталья.

Далее супруги уже в ироничной манере начинают обсуждать, что каждому из них достанется по дочери, а вот животных (собаку и попугая) поделить будет труднее.

"Кто быстрее до дома добежит, тому все и достанется", — предлагает муж Глюкозы.

Девушка снимает туфли на каблуках и убегает. На этом видео обрывается. Комментариев в социальных сетях певица пока не давала. Но на днях она говорила о том, что ей неприятно читать в интернете негатив в свой адрес.

"Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть!" — говорила Наталья.