Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
Популярная телеведущая, наиболее известна по телепередаче "Орел и решка", Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года стала мамой, однако она не спешила делиться фотографиями сына в соцсетях. Лишь на днях поклонники впервые смогли увидеть лицо маленького Миши.
По словам папы малыша - Влада Топалова, Миша появился на свет настоящим богатырем - его рост составил 59 см, а весил он около 4 кг. Поклонники с нетерпением ждали, когда Влад и Регина покажут своего наследника, но они не торопились удовлетворять любопытство публики.
Одна из самых популярных пар российского шоу-бизнеса до последнего сохраняла интригу.
И вот 6 августа состоялось первое публичное появление Михаила Владиславовича - вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
"Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном.
Как новый посол Pampers я буду вдохновлять мам: невозможного нет - любовь, забота, тайм-менеджмент, помощь близких и правильные подгузники спасут мир", - поделилась своими впечатлениями Регина.
Вот так, с самых, что называется, пеленок Миша стал героем рекламной кампании.