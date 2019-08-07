Ср, 7.08.2019
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Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
На кого похож?

ФОТО: скриншот instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая, наиболее известна по телепередаче "Орел и решка", Регина Тодоренко 5 декабря 2018 года стала мамой, однако она не спешила делиться фотографиями сына в соцсетях. Лишь на днях поклонники впервые смогли увидеть лицо маленького Миши.

По словам папы малыша - Влада Топалова, Миша появился на свет настоящим богатырем - его рост составил 59 см, а весил он около 4 кг. Поклонники с нетерпением ждали, когда Влад и Регина покажут своего наследника, но они не торопились удовлетворять любопытство публики.

Одна из самых популярных пар российского шоу-бизнеса до последнего сохраняла интригу.

И вот 6 августа состоялось первое публичное появление Михаила Владиславовича - вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.

"Сейчас состоялась наша первая совместная работа для мирового бренда, и я счастлива, что и на съемках смогу проводить время с сыном.

Как новый посол Pampers я буду вдохновлять мам: невозможного нет - любовь, забота, тайм-менеджмент, помощь близких и правильные подгузники спасут мир", - поделилась своими впечатлениями Регина.

Вот так, с самых, что называется, пеленок Миша стал героем рекламной кампании.

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