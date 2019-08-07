Студентка во время полета выпрыгнула из самолета. Семья винит медикаменты

Трагическое происшествие произошло 25 июля, но только во вторник в отдаленном месте Аджаджави (курорт на севере Мадагаскаре) были обнаружены останки человека. Предположительно, они принадлежат 19-летней студентке биологии Алане Катленд, однако официальное опознание еще не проводилось.

На Мадагаскар она поехала в рамках учебной поездки.

Отец девушки рассказал, что во время поездки девушке стало плохо - возможно, из-за медикаментов, выписанных за рубежом.

В интервью порталу Mail Online он рассказал, что за два дня до инцидента Катленд говорила с мамой "достаточно несвязно".

В СМИ прозвучало, что всему виною могли стать лекарства от малярии.

"Мы думаем, что у нее была сильная реакция на какой-то медикамент, но не на противомалярийный, так как их она принимала в прошлом году во время путешествия в Китай", - отметил отец погибшей.

Как рассказал пилот небольшого самолета, при посадке на борт Катленд жаловалась на головные боли. Во время полета она была тихая и спокойная, а потом вдруг решила выпрыгнуть.

"Двери сами не открылись", - отметил пилот.

В самолете была еще одна пассажир - Рута Джонсон. Местная полиция отметила, что Джонсон приблизительно пять минут боролась с Аланой, которая пыталась выпрыгнуть через открытую дверь.

"Г-жа Джонсон пять минут старалась ее удержать, но когда у нее закончились силы и дыхание, она ее отпустила", - рассказал представитель полиции.

"После этого Алана выпала из самолета, который находился на высоте 1130 метров над уровнем моря", - добавил он.

Останки будут отправлены в лабораторию для токсикологических обследований.