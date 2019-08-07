Зеленский позвонил Путину из-за гибели украинских солдат

Речь шла об убийствах украинских военных на Донбассе 6 августа.

"Я сегодня утром говорил с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру", – заявил Зеленский.

Он добавил, что попросил Путина повлиять на "Л/ДНР", чтобы они прекратили убийство наших людей.

"Второй вопрос, который я поднимал, это то, что мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить сроки строительства в Станице Луганской моста. Еще вопрос, который я поднимал, это возвращение наших пленных", – сказал Зеленский.

Глава Украины также подчеркнул, что у него с Путиным состоялся долгий разговор.

"Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что есть какие-то детали, когда наши люди стреляют по гражданским. Все говорят о том, что хотят мира", – сказал Зеленский.

Также, согласно его словам, был затронут еще ряд вопросов, в том числе возвращение украинских военнопленных.

Зеленский заявил, что еще один звонок планируется уже из Турции (куда в настоящее время планово вылетает на встречу с руководством страны) - президенту Эмманюэлю Макрону.

Также президент Украины планирует сегодня позвонить Ангеле Меркель для того, чтобы договориться о срочной встрече: "Чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. А сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы это произошло... в ближайшее время".

Отвечать на вопросы СМИ о том, что Зеленскому ответил Путин, глава Украины решил пока отказаться: "Вы увидите пресс-релиз. Я не хочу говорить вместо президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы увидели их официально, и чтобы слова превратились в определенные шаги. Я очень верю в это".

Как сообщает Корреспондент.net, что главы двух государств обсудили важность соблюдения режима прекращения огня.

"Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обсуждался вопрос обмена пленными.