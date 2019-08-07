Жестокое преступление в Эстонии: подросток из спецшколы убил 13-летнего мальчика

Недавно в Эстонии произошла трагедия: был прерван жизненный путь 13-летнего мальчика, пишет Rus.Postimees.
Позавчера, 5 августа, в больнице скончался мальчик, которого днем 30 июля несколько раз ударил по голове знакомый подросток. Лишь пятью днями ранее подозреваемый — 15-летний парень — освободился из учебно-воспитательного заведения закрытого типа — Образовательной коллегии Маарьямаа. Несмотря на то, что город Пярну ходатайствовал о том, чтобы юноше продлили срок содержания в спецшколе, суд не усмотрел в этом необходимости.
К настоящему моменту полиции удалось установить, что сверстники находились у гаражей рядом с Кесклиннаским мостом в Пярну. Между ними возник конфликт. Согласно подозрению, 15-летний мальчик несколько раз ударил по голове 13-летнего.
По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, свидетелями избиения были несколько несовершеннолетних. Жертва покинула место драки самостоятельно, но, очевидно, в результате нанесенных кулаками и коленом ударов возникло повреждение мозга. Позже мальчик отправился с отцом в отделение экстренно медицины Пярнуской больницы, где впал в кому. Позавчера утром жертва скончалась в Северо-Эстонской региональной больнице.
По словам Кыпласа, полиция через несколько часов после драки задержала как подозреваемого, так и подростков, ставших свидетелями избиения. На время предварительного следствия подозреваемый был взят под стражу.
"Надеюсь, что мы с вами больше не увидимся", - произнес в конце заседания в июле прошлого года судья Пярнуского уездного суда двум мальчикам. По крайней мере одному из них, согласно подозрению, придется вскоре снова предстать перед судом за предполагаемое убийство сверстника.
По словам Кыпласа, жертва ранее не попадала в поле зрение полиции: он ранее не сталкивался ни с полицией, ни с прокуратурой. Зато подозреваемый в избиении и другие подростки из банды неоднократно оказывались в полиции".
"Алкоголь, курение, физическое насилие, кражи", - перечислил Кыплас "увлечения" подозреваемого в убийстве и других подростков из молодежной банды.
Ляэнеский окружной прокурор Кристине Тамм подчеркнула, что в отношении задержанного действует презумпция невиновности. "Производство по делу несовершеннолетних должно завершиться в кратчайшие сроки, - сказала она, а также добавила, что вскоре будет назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти.
В учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа детей держат не более года. Именно столько там провел подозреваемый. Как пояснила Тамм, нынешние законы не позволяют продлевать срок содержания проблемных подростков в спецшколах. Все зависит от оценки, которую дают ведомства. Уголовное производство не является решающим фактором.
Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта. Кыплас сообщил, что в интересах следствия он не может разглашать подробностей.
По мнению Кыпласа, самым удручающим в случае с данным преступлением является то, что ни один из свидетелей не вмешался и не вызвал помощь. После избиения жертву оставили наедине с самим собой. Тамм уточнила, что в подобных ситуациях вмешавшийся подросток может сам стать жертвой.
По словам Кыпласа, в том случае, если кто-то стал очевидцем применения насилия, следует незамедлительно звонить в 112. "Если человек переживает за свою безопасность, то можно отойти в сторону, чтобы сделать звонок. Либо попросить помощи у кого-то из взрослых", - сказал он.
В случае с проблемными подростками различные ведомства — Департамент соцстрахования, соцотделы местных самоуправлений, защита детей — должны тесно сотрудничать.
Кыплас и Тамм убеждены, что Пярну нельзя считать опасным городом, где процветает насилие. Как сказал Куплас, чаще всего драки случаются в ходе конфликтов, возникающих между нетрезвыми знакомыми друг с другом людьми.
В июле прошлого года Pärnu Postimees писал о том, как двое 14-летних мальчишек сидели на скамье подсудимых на улице Кунинга и безропотно отвечали на вопросы судьи. Одним из них был тот самый мальчик, который недавно лишил жизни 13-летнего мальчика.
Летом прошлого года суд применил самое строгое наказание, которое он может назначить в отношении несовершеннолетнего — отправил на длительный срок в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Разумеется, будет неверно говорить, что подозреваемым ранее не занимались. Перед тем как он оказался на скамье подсудимых в прошлом году, все возможные способы воздействия на несовершеннолетнего уже были применены.
Кяди Таммевески, консультант отдела защиты детей Департамента социального страхования
Мальчик находился в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в 2018/19 учебном году, куда он был направлен по решению суда по итогам уголовного дела. Ребенок вернулся домой 24 июля. С мальчиком возникали проблемы, когда его отпускали домой. 12 июля сотрудник отдела защиты детей Пярнуской горуправы направил в Департамент социального страхования предложение продлить срок содержания мальчика в спецшколе. Соответствующее ходатайство было подано в суд 16 июля. Отдел защиты детей Департамента соцзащиты отправил свое мнение 26 июля.
Департамент социального страхования рассмотрел как положительные, так и негативные обстоятельства и пришел к заключению, что добиться благополучия ребенка можно и за пределами спецшколы. Упомянутые в ходатайстве нарушения не говорили о том, что мальчику присуще агрессивное поведение и он может угрожать безопасности окружающих.
Решение об отправке ребенка в спецшколу или о продлении его содержания в учреждении принимается в течение нескольких месяцев, поскольку речь идет о крайних мерах. Производство занимает определенное время, поскольку необходимо оценить все риски. В этот раз времени было недостаточно, поэтому суд не успел принять решение.
По словам Тамм, подозреваемый пять раз присутствовал на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Его направляли на общественные работы, на семейную терапию, на прием к спецпедагогу и детскому психиатру.
Тамм пояснила, что в случае с несовершеннолетними нарушителями важно вовремя успеть наставить их на верный путь.
В прошлом году как подозреваемый, так и его напарник были задержаны полицией за угон автомобиля. В основной школе Ряэма подростки украли у незнакомого человека ключи от машины, на которой они успели прокатиться по городу и уезду, пока не попались полиции на шоссе Вильянди – Килинги-Нымме.
В прошлом году прокуратура обвинила подозреваемого в совершении восьми краж, попытке угона машины в Пярну и избиении двух несовершеннолетних. Также прокуратура обвиняла несовершеннолетнего в вымогательстве, так как он требовал вещи и деньги у другого подростка под угрозой расправы.
По факту избиения и смерти 13-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. За данное преступление обычно грозит от 4 до 12 лет, но поскольку речь идет о несовершеннолетнем, согласно закону, ему нельзя назначить более 10 лет тюрьмы. Конечно решение будет зависеть от итогов экспертизы.
"Молодежь не осознает, что избиение может привести к серьезным последствиям. Им нужно осознать, насколько хрупкая человеческая жизнь. И печальные события понедельника нам об этом напомнили", - сказала Тамм.
"Выражаю соболезнования семье, родным и друзьям погибшего мальчика", - сказал Кыплас.
Теэт Роосаар, пресс-секретарь Пярнуской мэрии
Подозреваемый в совершении преступления подросток, а также его семья на протяжении долгого времени находились в поле зрения службы защиты детей Пярнуской мэрии. Семье оказывалась всесторонняя помощь. К сожалению, в случае с подозреваемым подростком это не помогло, поэтому его направили в Образовательную коллегию Маарьямаа.
24 июля он освободился из спецшколы. 16 июля мэрия направила в суд ходатайство о продлении времени содержания подростка в спецшколе, но 17 июля Пярнуский уездный суд ответил отказом.
Когда подростка отправили в спецшколу, поначалу он вел себя нормально, но потом начал регулярно нарушать правила проживания.
Как Образовательная коллегия Маарьямаа, так и Департамент социального страхования не видели необходимости в продлении времени содержания мальчика в спецшколе, так как надеялись, что его поведение изменится за стенами учреждения. Как мы видим, надежды не оправдались.
Погибший мальчик ранее не попадал в поле зрение полиции и службы защиты детей.
Вийвика Сиплане, пресс-секретарь Харьюского уездного суда
От местного самоуправления поступило ходатайство о продлении в порядке первичной правовой защиты, но в части 1 статьи 2 главы 130 Закона о социальной защите сказано, что в деле о помещении в закрытое детское учреждение не применяется первоначальная правовая защита. Поэтому ходатайство города Пярну о первичной правовой защите не было принято в производство, поскольку законодательство не позволяет представить его в подобных производствах. Суд не отказывался от продления.