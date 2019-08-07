Жестокое преступление в Эстонии: подросток из спецшколы убил 13-летнего мальчика

Кыплас и Тамм убеждены, что Пярну нельзя считать опасным городом, где процветает насилие. Как сказал Куплас, чаще всего драки случаются в ходе конфликтов, возникающих между нетрезвыми знакомыми друг с другом людьми.

В июле прошлого года Pärnu Postimees писал о том, как двое 14-летних мальчишек сидели на скамье подсудимых на улице Кунинга и безропотно отвечали на вопросы судьи. Одним из них был тот самый мальчик, который недавно лишил жизни 13-летнего мальчика.

Летом прошлого года суд применил самое строгое наказание, которое он может назначить в отношении несовершеннолетнего — отправил на длительный срок в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Разумеется, будет неверно говорить, что подозреваемым ранее не занимались. Перед тем как он оказался на скамье подсудимых в прошлом году, все возможные способы воздействия на несовершеннолетнего уже были применены.

Кяди Таммевески, консультант отдела защиты детей Департамента социального страхования

Мальчик находился в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в 2018/19 учебном году, куда он был направлен по решению суда по итогам уголовного дела. Ребенок вернулся домой 24 июля. С мальчиком возникали проблемы, когда его отпускали домой. 12 июля сотрудник отдела защиты детей Пярнуской горуправы направил в Департамент социального страхования предложение продлить срок содержания мальчика в спецшколе. Соответствующее ходатайство было подано в суд 16 июля. Отдел защиты детей Департамента соцзащиты отправил свое мнение 26 июля.

Департамент социального страхования рассмотрел как положительные, так и негативные обстоятельства и пришел к заключению, что добиться благополучия ребенка можно и за пределами спецшколы. Упомянутые в ходатайстве нарушения не говорили о том, что мальчику присуще агрессивное поведение и он может угрожать безопасности окружающих.

Решение об отправке ребенка в спецшколу или о продлении его содержания в учреждении принимается в течение нескольких месяцев, поскольку речь идет о крайних мерах. Производство занимает определенное время, поскольку необходимо оценить все риски. В этот раз времени было недостаточно, поэтому суд не успел принять решение.