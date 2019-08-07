Жители Латвии смогут перечислять деньги, вводя лишь номер телефона получателя

По его словам, Банк Латвии разработал новое решение - мгновенные связи или новый этап в развитии мгновенных платежей. В частности, в Банке Латвии создан Регистр мгновенных связей, в который банки с разрешения клиентов смогут зарегистрировать номер счета клиента и мобильный телефон. Клиент может указать только номер счета, в свою очередь номеров телефонов может быть несколько.

"Банки обменяются этой информацией, и клиенты одного банка смогут перечислять деньги клиентам другого, указывая не номер счета, а номер телефона", - указал он.

Филипов отметил, что есть ряд условий, чтобы можно было совершать мгновенные платежи, используя лишь номер телефона. К примеру, регистрация в Регистре мгновенных связей не происходит сразу, а занимает какое-то время.

Представитель Банка Латвии также рассказал, что мгновенные связи можно будет использовать не только в случае мгновенных платежей, но и для обычных банковских перечислений.

Филипов отметил, что следующим этапом станет возможность совершать мгновенные платежи без помощи банковского приложения, в частности, смс-сообщением.

Банк Латвии первым в Еврозоне 28 августа 2017 года ввел мгновенные платежи. Сейчас они доступны клиентам более 90% кредитных учреждений Латвии, планируется, что в 2020 году они будут доступны почти всем 100% клиентам кредитных учреждений Латвии.