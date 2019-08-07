Ср, 7.08.2019
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В Зиепниеккалнсе на просьбу закурить мужчину сильно избили велосипедным замком

ФОТО: Valsts policija

В понедельник, 5 августа, в девять часов вечера у магазина в Зиепниеккалнсе произошел конфликт между мужчиной и компанией из трех человек, сообщает Госполиция.

Согласно информации полиции, один мужчина зашел в магазин купить сигарет, в свою очередь компания из трех мужчин - алкоголь. Когда все вышли из магазина, троица подошла к мужчине с сигаретами и попросила закурить. Такая просьба очень разозлила покупателя сигарет, в результате чего произошел конфликт. Во время него мужчина 1977 года рождения велосипедным замком очень сильно ударил одного из мужчин, а потом попытался ударить его друга.

Происходящее заметил охранник магазина, который конфликт прервал и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали покупателя сигарет с велосипедным замком и доставили в участок. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу.

Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Задержанный находится в изоляторе.

Пострадавший подключен к аппарату жизнеобеспечения.

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