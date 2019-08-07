В Зиепниеккалнсе на просьбу закурить мужчину сильно избили велосипедным замком

В понедельник, 5 августа, в девять часов вечера у магазина в Зиепниеккалнсе произошел конфликт между мужчиной и компанией из трех человек, сообщает Госполиция.
Согласно информации полиции, один мужчина зашел в магазин купить сигарет, в свою очередь компания из трех мужчин - алкоголь. Когда все вышли из магазина, троица подошла к мужчине с сигаретами и попросила закурить. Такая просьба очень разозлила покупателя сигарет, в результате чего произошел конфликт. Во время него мужчина 1977 года рождения велосипедным замком очень сильно ударил одного из мужчин, а потом попытался ударить его друга.
Происходящее заметил охранник магазина, который конфликт прервал и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали покупателя сигарет с велосипедным замком и доставили в участок. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.
Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу.
Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Задержанный находится в изоляторе.
Пострадавший подключен к аппарату жизнеобеспечения.