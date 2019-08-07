Карсумс и Даугавиньш забросили по шайбе и помогли "Спартаку" обыграть "Слован"

В среду латвийские нападающие Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс в Чехии в матче проверочного турнира забросили шайбы, поспособствовав победе московского "Спартака".
"Спартак", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш, со счетом 5:3 переиграла братиславский "Слован".
На восьмой минуте третьего периода точным броском отличился Даугавиньш, установивший счет 3:3.
Шайба @KDaugavins (3:3) pic.twitter.com/ouv7LkNrYe— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 7, 2019
В свою очередь Карсумс за шесть секунд до конца матча отправил шайбу в пустые ворота противника.
На проходящем в Чехии турнире "Спартак" в трех матчах одержал три победы.
На счету Карсумса на этой турнире два гола и одна результативная передача, тогда как Даугавиньш отметился 1+1 и двумя точными буллитами в первой игре.