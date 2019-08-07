Ср, 7.08.2019
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Карсумс и Даугавиньш забросили по шайбе и помогли "Спартаку" обыграть "Слован"

Каспар Даугавиньш

ФОТО: HC Spartak Moscow (Facebook)

В среду латвийские нападающие Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс в Чехии в матче проверочного турнира забросили шайбы, поспособствовав победе московского "Спартака".

"Спартак", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш, со счетом 5:3 переиграла братиславский "Слован".

На восьмой минуте третьего периода точным броском отличился Даугавиньш, установивший счет 3:3.

В свою очередь Карсумс за шесть секунд до конца матча отправил шайбу в пустые ворота противника.

На проходящем в Чехии турнире "Спартак" в трех матчах одержал три победы.

На счету Карсумса на этой турнире два гола и одна результативная передача, тогда как Даугавиньш отметился 1+1 и двумя точными буллитами в первой игре.

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