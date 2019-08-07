Карсумс и Даугавиньш забросили по шайбе и помогли "Спартаку" обыграть "Слован"

"Спартак", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш, со счетом 5:3 переиграла братиславский "Слован".

На восьмой минуте третьего периода точным броском отличился Даугавиньш, установивший счет 3:3.

В свою очередь Карсумс за шесть секунд до конца матча отправил шайбу в пустые ворота противника.

На проходящем в Чехии турнире "Спартак" в трех матчах одержал три победы.