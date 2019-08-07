Пойман скрывавшийся четыре года миллионер, убивший свою жену

54-летний Питер Чедвик подозревается в убийстве своей жены в доме пары в Калифорнии в 2012 году.

В качестве причины убийства рассматриваются разногласия по поводу развода и связанных с ними финансовых вопросов.

Чедвик был подозреваемым по этому делу с самого начала. Он был задержан, но потом его освободили под залог в размере миллиона долларов.

В январе 2015 году Чедвик должен был явиться на досудебные слушания, но пропал.

Позднее следователи выяснили, что вскоре после этого он опустошил свои банковские счета, на которых хранилось несколько миллионов долларов.

За время бегства Чедвик использовал несколько псевдонимов и работал на различных временных работах.

Как сообщила полиция Калифорнии, Чедвик был задержан в Мексике. В момент задержания при нем было обнаружено большое количество наличных денег.

Стоит отметить, что за информацию, которая помогла бы его поймать, была назначена награда в размере 100 000 долларов.

Полиция указывает, что Чедвик задушил свою жену в 2012 году.

После убийства он спрятал труп в мусорном контейнере в округе Сан-Диего, затем позвонил в полицию и сообщил о похищении жены.