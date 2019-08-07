Ринкевич и посольство России в Латвии публично обменялись упреками

В понедельник Ринкевич опубликовал пост об очередном "брутальном подавлении мирных демонстраций в Москве" и напомнил России о необходимости соблюдать международные стандарты прав человека, призвав прекратить насилие против невинных людей и освободить задержанных.

«Еще один день жестокого разгона мирных демонстраций в Москве. Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, необходимо прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных»https://t.co/UacGJumFUV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 3, 2019

"Интересные дела происходят в Латвии. "Разрушители мостов" оперативно переквалифицировались в правозащитников и теперь доказывают всем, что "белое" - это "черное", а законные действия органов правопорядка на несанкционированных акциях в Москве - это якобы неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей. Снимите шоры, посмотрите на аналогичные и даже более жесткие действия полиции в других европейских странах, примеров хватает… А после этого, возможно, придет понимание, что и в Латвии не все в порядке, например, с правами человека. Проблемы надо решать, а не копить их десятилетиями!", - написало посольство России в твиттере.

Интересные дела происходят в Латвии. «Разрушители мостов» оперативно переквалифицировались в правозащитников и теперь доказывают всем, что «белое» – это «черное» https://t.co/b8Y9lLPhOQ pic.twitter.com/6p7wdQgLhB — Посольство РФ в ЛР (@LV_RUSEMBAS) August 6, 2019

"В Латвии не препятствуют проведению демократических выборов и мирных демонстраций, не пытаются отнять детей у родителей за участие в протестах, русских не избивают, правозащитников не убивают и дипломатическим хамством не занимаются, как это, к сожалению, делают в России", - ответил латвийский министр иностранных дел.

В Латвии не препятствуют проведению демократических выборов и мирных демонстраций, не пытаются отнят детей у родителей за участие в протестах, русских не избивают, правозащитников не убивают и дипломатическим хамством не занимаются как это, к сожалению, делают в России https://t.co/NZnoggW0Wt — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 7, 2019

Ранее МИД Латвии призвал незамедлительно освободить задержанных во время протестов в Москве демонстрантов.

"27 июля и 3 августа в Москве прошли массовые демонстрации в знак протеста против отказа органов власти зарегистрировать независимых кандидатов для участия в муниципальных выборах, ожидаемых в сентябре. Латвия всегда выступала и продолжит выступать за права людей свободно выражать политическую волю на демократических, свободных и честных выборах. В обоих случаях российские власти, применяя силу, задержали большое количество демонстрантов. Латвия призывает незамедлительно освободить задержанных", - говорится в распространенном Министерством иностранных дел сообщении.