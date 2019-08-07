Мгновенная карма: испанцу пришлось тащить выброшенный холодильник обратно в гору

В Испании любитель загрязнить окружающую среду получил тяжелый и дорогой урок. Гражданская гвардия Испании в соцсетях опубликовала видео, на котором мужчина толкает вверх по склону холодильник, который он пытался выбросить на обочине, сообщает ВВС.
В начале видео видны кадры, снятые другом мужчины, на котором они шутят по поводу своих недружественных окружающей среде действий.
"Мы сдадим его на переработку! Сколько раз он перевернется?", - смеялись мужчины, сталкивая холодильник через перила обочины и глядя, как он скользит вниз по крутому склону.
Радость их не была долгой. В происходящая вмешалась полиция, которая потребовала у мужчин исправить свое нарушение. Им пришлось в поте лица толкать холодильник вверх по склону обратно в машину.
Кроме того, главному злоумышленнику придется уплатить штраф в размере 45 000 евро.
Полиция в соцсетях опубликовала еще одно видео, на котором мужчина похожим образом избавляется от стиральной машины.
🔹Los compañeros del Seprona #GuardiaCivil también están investigando este otro vídeo donde se aprecia como tiran una lavadora a una ladera.— AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) August 1, 2019
La investigación sigue abierta para esclarecer todos estos hechos. pic.twitter.com/1alCPBW5BI
В результате инцидента мужчина потерял работу в магазине электротоваров, пишет газета Diario de Almeria.
Мужчина по имени Марио жаловался, что к нему отнеслись жестче, чем к "убийцами, политиками и ворами".