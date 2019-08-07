Мгновенная карма: испанцу пришлось тащить выброшенный холодильник обратно в гору

В начале видео видны кадры, снятые другом мужчины, на котором они шутят по поводу своих недружественных окружающей среде действий.

"Мы сдадим его на переработку! Сколько раз он перевернется?", - смеялись мужчины, сталкивая холодильник через перила обочины и глядя, как он скользит вниз по крутому склону.

Радость их не была долгой. В происходящая вмешалась полиция, которая потребовала у мужчин исправить свое нарушение. Им пришлось в поте лица толкать холодильник вверх по склону обратно в машину.

Кроме того, главному злоумышленнику придется уплатить штраф в размере 45 000 евро.

Полиция в соцсетях опубликовала еще одно видео, на котором мужчина похожим образом избавляется от стиральной машины.

🔹Los compañeros del Seprona #GuardiaCivil también están investigando este otro vídeo donde se aprecia como tiran una lavadora a una ladera.



La investigación sigue abierta para esclarecer todos estos hechos. pic.twitter.com/1alCPBW5BI — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) August 1, 2019

В результате инцидента мужчина потерял работу в магазине электротоваров, пишет газета Diario de Almeria.