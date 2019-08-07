Ср, 7.08.2019
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Мгновенная карма: испанцу пришлось тащить выброшенный холодильник обратно в гору

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В Испании любитель загрязнить окружающую среду получил тяжелый и дорогой урок. Гражданская гвардия Испании в соцсетях опубликовала видео, на котором мужчина толкает вверх  по склону холодильник, который он пытался выбросить на обочине, сообщает ВВС.

В начале  видео видны кадры, снятые другом мужчины, на котором они шутят по поводу своих недружественных окружающей среде действий.

"Мы сдадим его на переработку! Сколько раз он перевернется?", - смеялись мужчины, сталкивая холодильник через перила обочины и глядя, как он скользит вниз по крутому склону.

Радость их не была долгой. В происходящая вмешалась полиция, которая потребовала у мужчин исправить свое нарушение. Им пришлось в поте лица толкать холодильник вверх по склону обратно в машину.

Кроме того, главному злоумышленнику придется уплатить штраф в размере 45 000 евро.

Полиция в соцсетях опубликовала еще одно видео, на котором мужчина похожим образом избавляется от стиральной машины.

В результате инцидента мужчина потерял работу в магазине электротоваров, пишет газета Diario de Almeria.

Мужчина по имени Марио жаловался, что к нему отнеслись жестче, чем к "убийцами, политиками и ворами".

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