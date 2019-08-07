По подозрению в отмывании денег задержан начальник отдела полицейского участка в Риге

По подозрению в разглашении информации ограниченного доступа и легализации нажитых преступным путем средств Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало начальника отдела одного из рижских полицейских участков, сообщили агентству LETA в бюро.
Начальник отдела был задержан в связи с возможным разглашением информации ограниченного доступа из материалов полицейской проверки. IDB считает, что информация была разглашена лицам, которые не были связаны с событием, по поводу которого полиция проводила проверку.
Кроме того, IDB получило информацию о том, что финансовый оборот задержанного полицейского не соответствовал его доходам.
К подозреваемому были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе запрет на работу на определенной должности.
В прошлом году IDB начало три уголовных процесса о разглашении информации ограниченного доступа, а за первые семь месяцев 2019 года начато уже девять уголовных процессов.
IDB пришло к выводу, что преимущественно разглашаются данные, полученные из информационных систем, необходимых для выполнения служебных обязанностей. Констатировано также несколько случаев, когда третьим лицам была разглашена информация из уголовного процесса или материалов проверки.