Ср, 7.08.2019
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По подозрению в отмывании денег задержан начальник отдела полицейского участка в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

По подозрению в разглашении информации ограниченного доступа и легализации нажитых преступным путем средств Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало начальника отдела одного из рижских полицейских участков, сообщили агентству LETA в бюро.

Начальник отдела был задержан в связи с возможным разглашением информации ограниченного доступа из материалов полицейской проверки. IDB считает, что информация была разглашена лицам, которые не были связаны с событием, по поводу которого полиция проводила проверку.

Кроме того, IDB получило информацию о том, что финансовый оборот задержанного полицейского не соответствовал его доходам.

К подозреваемому были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе запрет на работу на определенной должности.

В прошлом году IDB начало три уголовных процесса о разглашении информации ограниченного доступа, а за первые семь месяцев 2019 года начато уже девять уголовных процессов.

IDB пришло к выводу, что преимущественно разглашаются данные, полученные из информационных систем, необходимых для выполнения служебных обязанностей. Констатировано также несколько случаев, когда третьим лицам была разглашена информация из уголовного процесса или материалов проверки.

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