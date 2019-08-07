По подозрению в отмывании денег задержан начальник отдела полицейского участка в Риге

Начальник отдела был задержан в связи с возможным разглашением информации ограниченного доступа из материалов полицейской проверки. IDB считает, что информация была разглашена лицам, которые не были связаны с событием, по поводу которого полиция проводила проверку.

Кроме того, IDB получило информацию о том, что финансовый оборот задержанного полицейского не соответствовал его доходам.

К подозреваемому были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, в том числе запрет на работу на определенной должности.

В прошлом году IDB начало три уголовных процесса о разглашении информации ограниченного доступа, а за первые семь месяцев 2019 года начато уже девять уголовных процессов.