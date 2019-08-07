Берлин введет более строгие требования для пользователей электросамокатов

С момента разрешения электросамокатов два месяца назад привычка пользователей оставлять их в любом месте и зачастую невнимательный стиль езды вызывали возмущение среди берлинцев.

Полиция рассказала, что с середины июня в ДТП с электрическими самокатами серьезно пострадали семь человек, а еще 27 получили более легкие травмы.

В большинстве случаев авария произошла из-за невнимательности ездоков.

Чиновники транспортного управления Берлина после встречи с арендодателями электросамокатов сообщили, что решено разместить на улицах особые зоны, на которых самокаты можно оставить.

В дальнейшем полиция будет тщательнее контролировать невнимательных ездоков.

И в Париже, в котором используется примерно 20 000 электроскамокатов, госучреждения запретили оставлять их на тротуарах.