Ср, 7.08.2019
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Берлин введет более строгие требования для пользователей электросамокатов

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Берлин планирует ввести более строгие правила для пользователей электросамокатов - запретить оставлять транспортные средства в любом месте, сообщает АР.

С момента разрешения электросамокатов два месяца назад привычка пользователей оставлять их в любом месте и зачастую невнимательный стиль езды вызывали возмущение среди берлинцев.

Полиция рассказала, что с середины июня в ДТП с электрическими самокатами серьезно пострадали семь человек, а еще 27 получили более легкие травмы.

В большинстве случаев авария произошла из-за невнимательности ездоков.

Чиновники транспортного управления Берлина после встречи с арендодателями электросамокатов сообщили, что решено разместить на улицах особые зоны, на которых самокаты можно оставить.

В дальнейшем полиция будет тщательнее контролировать невнимательных ездоков.

И в Париже, в котором используется примерно 20 000 электроскамокатов, госучреждения запретили оставлять их на тротуарах.

Разрешенная скорость езды для таких самокатов в столице Франции составляет до 20 километров в час или до восьми километров в час в пешеходной зоне.

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