В Бабитском крае в ДТП погиб турист из Германии

В Бабитском крае на шоссе Рига - Лиепая погиб немецкий турист, который путешествовал через Латвию на трейлере. Во вторник, 6 августа, в 16 часов его жилой трейлер столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Degpunktā.
В результате столкновение двух машин у Балтеглес Бабитской волости погиб 75-летний водитель из Германии, который ехал в направлении Риги. Почему он выехал на встречную полосу, установит экспертиза, свидетелям и водителю легкового автомобиля также не до конца понятно произошедшее, сообщает передача.
Водитель ехавшей навстречу машины рассказал, что у него была возможность самому выехать на встречную полосу, однако в тот момент это показалось слишком опасным маневром.
"Он или заснул, или стало плохо с сердцем". О том, что действительно произошло в "кемпере", водитель может размышлять лишь на уровне версий.
Возможно, если бы водитель или ехавшая рядом с ним женщина не рвали бы руль, чтобы вернуться на дорогу, трейлер вылетел бы в луг. Однако попытки любой ценой удержаться на шоссе завершились ударом об дерево.
Кроме погибшего в результате инцидента пострадали еще два человека - пенсионерка, находившаяся в трейлере, и мать водителя легковушки. Их травмы для жизни не опасны.