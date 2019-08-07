В Бабитском крае в ДТП погиб турист из Германии

В результате столкновение двух машин у Балтеглес Бабитской волости погиб 75-летний водитель из Германии, который ехал в направлении Риги. Почему он выехал на встречную полосу, установит экспертиза, свидетелям и водителю легкового автомобиля также не до конца понятно произошедшее, сообщает передача.

Водитель ехавшей навстречу машины рассказал, что у него была возможность самому выехать на встречную полосу, однако в тот момент это показалось слишком опасным маневром.

"Он или заснул, или стало плохо с сердцем". О том, что действительно произошло в "кемпере", водитель может размышлять лишь на уровне версий.

Возможно, если бы водитель или ехавшая рядом с ним женщина не рвали бы руль, чтобы вернуться на дорогу, трейлер вылетел бы в луг. Однако попытки любой ценой удержаться на шоссе завершились ударом об дерево.