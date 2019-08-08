Зеркальная дата августа 08.08: день исполнения желаний, если кое-что знать

В нумерологии Восьмерка, под покровительством которой пройдет этот день, является числом материального достатка и случайной удачи. Именно она поможет вашим желаниям сбыться. Вечером устремите свой взор на небо: близится пик Персеид - самого яркого звездопада лета. Вы сможете загадать желание на падающую звезду. Увидеть такую 8 августа будет большой удачей.

Ритуал на исполнение желаний

Проводится ритуал в 08:08 вечера, то есть в 20:08. Считается, что 8 августа в 8 часов 8 минут происходит сильнейший выброс позитивной энергии, схожий с новогодним переходом.

Именно поэтому можно загадывать желания, просить Вселенную о помощи. Не переводите часы в этот день, даже если они спешат или отстают.

Подготовка к ритуалу довольно проста: вам потребуются листок бумаги и ручка, а также свеча. Как только ваши часы (наручные, на телефоне или компьютере) покажут 20:08, напишите на листе свои заветные желания.

После этого подержите листок пару минут над пламенем свечи, но так, чтобы он не загорелся. Прочитайте в этот момент заговор: "Удачи, приди. Страхи прочь. Проходит день. Наступает ночь". Далее листок необходимо сложить и спрятать в укромном месте или положить в кошелек. Он будет вашим счастливым талисманом.

Финансы и работа 8 августа

Воплотить в жизнь денежные и профессиональные желания помогут ответственность и самостоятельность.

Сегодня запрограммировать свою энергетику на успех получится у большинства людей. Главное - четко поставить перед собой цели и задачи.

Вселенная сама будет направлять вас в этот день, поэтому нужно слушать интуицию. Сегодня она вряд ли обманет вас.

Любовь и отношения 8 августа

Эксперты dailyhoro.ru отмечают, что сегодня в любви большая удача ожидает тех, кто не сидит на месте. Исполнить свои желания, найти вторую половинку или обрести гармонию в уже существующих отношениях поможет позитивное настроение.

Люди сегодня будут особенно восприимчивыми, поэтому почувствуют вашу любовь и тепло гораздо быстрее.

На этот день полезно назначать свидания. Можно флиртовать, признаваться в чувствах, делать предложение руки и сердца.