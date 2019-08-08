"Я ходячее ДНК-доказательство". Женщина борется, чтобы ее отца осудили за изнасилование

Вики (имя изменено) утверждает, что ее биологической матери было всего 13 лет, когда она отправилась присмотреть за ребенком друга семьи. Мужчина ее изнасиловал.

"В документах в семи различных местах сказано, что было изнасилование", - рассказала ВВС Вики. "В них было указано его имя и адреса, а также то, что социальные службы, полиция и медики знали об этом, но ничего не сделали".

"Это заставило меня злиться из-за моей биологической мамы. Из-за меня самой", - рассказала женщина.

Вики в 70-е годы в младенческом возрасте была отдана на удочерение. В возрасте 18 лет она начала искать свою биологическую мать и от сотрудницы социальной службы узнала, что появилась в результате изнасилования. Женщина нашла свою биологическую мать и, когда Великобританию потряс скандал с телевизионной звездой Джимми Севилом, решила действовать.

"Подумала - у менять есть доказательства ДНК, я сама являюсь ДНК-доказательством. Я ходячее место преступления. И это записано в документах. Тогда уже меня точно воспримут серьезно. Я хотела призвать его к ответственности. Хотела добиться справедливости для своей мамы и себя лично. Сделанное им повлияло на всю мою жизнь", - указала Вики.

Ее мать, которая уже разочаровалась в полиции, не хотела сама начинать дело по поводу происходящего, однако поддержала попытки дочери. Вики пыталась добиться, чтобы полиция выдвинула так называемое обвинение без жертвы, когда сама жертва отказывается свидетельствовать, однако доступны другие доказательства. Вики считает, что она смогла бы использовать образец ДНК и свидетельство о рождении, чтобы доказать, сколько лет было ее родителям, когда она родилась.

Обычно такие обвинения используются в случаях изнасилования или в связи с насилием в семье, когда жертва отказывается свидетельствовать, но то, чтобы злоумышленник был призван к ответственности, в интересах общества.

Несмотря на это, что полиция, социальные службы и политики указали Вики, что она "не жертва", поэтому дело завести не могут. Определение жертвы в Великобритании - индивид, который в результате преступления получил моральный или физический вред.

"Из-за этого преступления я жива", - указала Вики. "Это диктует всю мою жизнь, но никто не считает меня жертвой. Я ходячее доказательство того, что на свободе находится насильник детей, но это никого не интересует. Как это может быть приемлемо?"

Вики нашла мужчину, которого считает своим отцом, и на скрытую камеру записала разговор с ним. Во время него мужчина ни подтвердил, ни отрицал возможное родство.

"Это может быть одним из исторических случаев, в котором доказательства ДНК неопровержимы", - говорит Вики. "Я хочу, чтобы полиция потребовала у него образец ДНК. Я хочу слышать извинения от полиции и социальных служб. Хочу, чтобы это стало для них уроком. И я хочу, чтобы я считалась жертвой".

"Это меня почти разрушило", - признает женщина. "Быть удочеренной - это ситуация, в которой много сложностей. Эта травма повлияла на все аспекты моей жизни. Но я не сдаюсь, так как знаю, что ситуация чрезвычайно неправильная. И я хочу добиться правды".

Представитель полиции Вестмидлендского графства Пит Хенрик указывает - он не сомневается в психологических трудностях, которые пережила Вики, однако в 70-е годы полиция не получила заявление об изнасиловании, а возможная жертва - мать Вики - не сотрудничала с полицией в 2014 году, когда к стражам порядка обратилась сама Вики.