Чт, 8.08.2019
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На пляж в Новой Зеландии выбросило кокаина на 1,7 млн евро

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

На пляж новозеландского города Окленд в среду вечером вынесло кокаина примерно на три миллиона новозеландских долларов (1,73 миллиона евро), сообщает DPA.

Полицейские собрали 19 упаковок с кокаином, который выбросило на популярный пляж Бетелса в 30 километрах на запад от центра Окленда.

"Полиция при поддержке таможни Новой Зеландии тщательно обыскала пляж и ближайшие районы, чтобы найти другие упаковки", - сказал инспектор полиции КОлин Парментер.

Наркотик был упакован в 19 коробок размером с видеокассету.

"Есть небольшая возможность того, что на пляже есть и другие пачки, и мы просим членов общества незамедлительно связаться с нами, если это произойдет," - добавил он.

В начале года в опубликованном глобальном отчете о наркотиках было констатировано, что Новая Зеландия - это страна, где кокаин стоит дороже всего.

Согласно этому отчету, грамм кокаина в Новой Зеландии в среднем стоит 375 долларов (334,5 евро), тогда как в США этот наркотик продается в четыре раза дешевле.

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