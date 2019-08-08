На пляж в Новой Зеландии выбросило кокаина на 1,7 млн евро

Полицейские собрали 19 упаковок с кокаином, который выбросило на популярный пляж Бетелса в 30 километрах на запад от центра Окленда.

"Полиция при поддержке таможни Новой Зеландии тщательно обыскала пляж и ближайшие районы, чтобы найти другие упаковки", - сказал инспектор полиции КОлин Парментер.

Наркотик был упакован в 19 коробок размером с видеокассету.

"Есть небольшая возможность того, что на пляже есть и другие пачки, и мы просим членов общества незамедлительно связаться с нами, если это произойдет," - добавил он.

В начале года в опубликованном глобальном отчете о наркотиках было констатировано, что Новая Зеландия - это страна, где кокаин стоит дороже всего.