Руководитель комиссии Сейма: больницами нужно руководить более централизованно

Министерству здравоохранения нужно в большей степени взять на себя руководство больницами, они должны управляться более централизованно, заявил газете "Diena" председатель комиссии Сейма по труду и социальным делам Андрис Скриде.
По его словам, сейчас нет никакой координации в отношении того, какие услуги оказывают муниципальные больницы.
"Каждая больница делает не совсем то, что хочет, но сама выбирает, каких специалистов привлекать, какие процедуры проводить. Однако это должно управляться государством, то есть так называемые больницы самоуправлений также должны управляться государством", - сказал Скриде.
Он напомнил, что за услуги как государственных, так и муниципальных больниц платит Национальная служба здравоохранения.