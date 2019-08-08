На поверхности Луны разбился зонд. Возможно, он принес на спутник Земли жизнь

Израильский космический зонд Beresheet, который 11 апреля в результате неудачной попытки посадки на Луну врезался в ее поверхность, возможно, оставил на спутнике Земли тысячи отчаянных тихоходок.

Beresheet был беспилотным космическим зондом, однако на нем находились "космонавты" - образцы ДНК человека, 30 миллионов страниц оцифрованной информации о людском обществе и культуры и тысячи тихоходок.

К сожалению, неизвестно, выжили ли архив и беспозвоночные в результате аварии зонда.

Тихоходок и образцы человеческого ДНК включили в миссию последними, лишь за несколько недель до запуска зонда 21 февраля.

Тихоходки способны выжить в условиях, в которых любая другая жизнь существовать не может.

К примеру, они могут существовать при температуре от -200 до +150 градусов Цельсия, а также переносить космическую радиацию и вакуум.

Еще они могут впадать в криптобиоз или состояние экстремального анабиоза, когда жизнь находлится в режиме ожидания, а обмен веществ снижается до 0,01% от нормального объема. В таком состоянии они могут проводить десятилетия.