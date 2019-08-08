Омбудсмен: нужно концентрироваться на удержании врачей в Латвии

Главное, что можно сделать для удержания резидентов в Латвии, - это конкурентоспособная зарплата. "Если в развитых странах ЕС минимальная зарплата 1500 евро, а здесь даже у специалистов зарплата не достигает этого уровня, о чем тогда мы говорим?" - заявил омбудсмен.