Чт, 8.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Омбудсмен: нужно концентрироваться на удержании врачей в Латвии

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Юрис Янсонс.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Примерно половина молодых медиков отправляются работать за границу, поэтому, решая проблему нехватки врачей, нужно в основном концентрироваться на удержании резидентов в Латвии, заявил в передаче LNT "900 секунд" омбудсмен Юрис Янсонс.

Главное, что можно сделать для удержания резидентов в Латвии, - это конкурентоспособная зарплата. "Если в развитых странах ЕС минимальная зарплата 1500 евро, а здесь даже у специалистов зарплата не достигает этого уровня, о чем тогда мы говорим?" - заявил омбудсмен.

С привлечением резидентов в регионы дела идут не так хорошо, так как переселение людей связано с большими дополнительными расходами, и покрыть их зарплатой резидента сложно. Например, в Эстонии зарплата резидентов составляет 2000 евро. "У нас резидентам не платят, и это совершенно неадекватно", - сказал Янсонс.

На вопрос, что делать, если составители бюджета просто утверждают, что у государства нет денег, Янсонс ответил, что недостаточное финансирование медицины создаст давление на специальный бюджет, потому что люди, не получая качественное медицинское обслуживание, заболевают, что далее заканчивается инвалидностью.

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