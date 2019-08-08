Омбудсмен: нужно концентрироваться на удержании врачей в Латвии

Примерно половина молодых медиков отправляются работать за границу, поэтому, решая проблему нехватки врачей, нужно в основном концентрироваться на удержании резидентов в Латвии, заявил в передаче LNT "900 секунд" омбудсмен Юрис Янсонс.
Главное, что можно сделать для удержания резидентов в Латвии, - это конкурентоспособная зарплата. "Если в развитых странах ЕС минимальная зарплата 1500 евро, а здесь даже у специалистов зарплата не достигает этого уровня, о чем тогда мы говорим?" - заявил омбудсмен.
С привлечением резидентов в регионы дела идут не так хорошо, так как переселение людей связано с большими дополнительными расходами, и покрыть их зарплатой резидента сложно. Например, в Эстонии зарплата резидентов составляет 2000 евро. "У нас резидентам не платят, и это совершенно неадекватно", - сказал Янсонс.
На вопрос, что делать, если составители бюджета просто утверждают, что у государства нет денег, Янсонс ответил, что недостаточное финансирование медицины создаст давление на специальный бюджет, потому что люди, не получая качественное медицинское обслуживание, заболевают, что далее заканчивается инвалидностью.