Стиль гостей фестиваля Инессы Галанте в Юрмале: Аркадий Укупник, Лилита Озолиня и другие...

Уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки приезжают в Латвию, чтобы подарить гостям вдохновленного оперной дивой Инессой Галанте фестиваля феерический праздник музыки.

Во второй день фестиваля в зале "Дзинтари" выступила колумбийская группа Puerto Candelaria.

На концерте прозвучали зажигательные ритмы латиноамериканской музыки и особые интерпретации "по-колумбийски". Потрясающая энергетика участников группы подняла на ноги публику, заставляя танцевать и вызывая мечты о вечном лете.

Среди гостей этого вечера были замечены певец и композитор Аркадий Укупник с супругой, актриса Лилита Озолиня и другие известные персоны и просто ценители качественной музыки.

Смотрите фото - оцените стиль публики этого зажигательного вечера в латиноамериканских ритмах, в том числе и его хозяйки - Инессы Галанте и ее дочери Дианы. А если вы там были - ищите себя в нашей галерее!

"Summertime - приглашает Инесса Галанте" ФОТО: Пресс-фото

"Summertime - приглашает Инесса Галанте" ФОТО: Пресс-фото

"Summertime - приглашает Инесса Галанте" ФОТО: Пресс-фото