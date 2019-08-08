Стиль гостей фестиваля Инессы Галанте в Юрмале: Аркадий Укупник, Лилита Озолиня и другие...
Летний концертный сезон в Юрмале подошел к своей кульминации - в эти дни в зале "Дзинтари" проходит международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", которой продлитсят до 11 августа.
Уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки приезжают в Латвию, чтобы подарить гостям вдохновленного оперной дивой Инессой Галанте фестиваля феерический праздник музыки.
Во второй день фестиваля в зале "Дзинтари" выступила колумбийская группа Puerto Candelaria.
На концерте прозвучали зажигательные ритмы латиноамериканской музыки и особые интерпретации "по-колумбийски". Потрясающая энергетика участников группы подняла на ноги публику, заставляя танцевать и вызывая мечты о вечном лете.
Среди гостей этого вечера были замечены певец и композитор Аркадий Укупник с супругой, актриса Лилита Озолиня и другие известные персоны и просто ценители качественной музыки.
Смотрите фото - оцените стиль публики этого зажигательного вечера в латиноамериканских ритмах, в том числе и его хозяйки - Инессы Галанте и ее дочери Дианы. А если вы там были - ищите себя в нашей галерее!
Галерея: Стиль гостей 2-го дня фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте"