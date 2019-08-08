Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Навального

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на бывшего директора ФБК Романа Рубанова, оперативные мероприятия также проходят у монтажера фонда Виталия Колесникова.

В то время, как в Москве проходила акция протеста против недопуска оппозиционных депутатов на выборы в Мосгордуму, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о легализации около миллиарда рублей (около 12,8 миллионов евро).