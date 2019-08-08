Чт, 8.08.2019
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Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Навального

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Алексей Навальный

ФОТО: Reuters/ScanPix

Утром 8 августа у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией прошли обыски. Об этом сообщает портал "Медуза". 

Согласно информации "Апологии протеста", обыски устроили дома у Александра Помазуева, Евгения Замятинаи Вячеслава Гимади.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на бывшего директора ФБК Романа Рубанова, оперативные мероприятия также проходят у монтажера фонда Виталия Колесникова.

Обыски утроены в рамках дела об отмывании денег.

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В то время, как в Москве проходила акция протеста против недопуска оппозиционных депутатов на выборы в Мосгордуму, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о легализации около миллиарда рублей (около 12,8 миллионов евро).

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