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Вот-вот, и уже начнутся школьные будни, суета и беготня в подготовительной гонке к новому школьному сезону! На радость слушателям RETRO FM Latvija делает громкое заявление: мы поможем собрать ваших детей в школу!

С 19 по 30 августа принимайте участие в игре «Опять ДВОЙКА» и выигрывайте ценные призы:

- Jāņa Rozes grāmatnīca дарит школьный рюкзак со школьными принадлежностями;

- Erich Krause дарит набор школьных принадлежностей: ручки, фломастеры, карандаши;

- Polaris дарит книгу Эдуарда Успенского « Лекции профессора Чайникова»;

- Шоколадная фабрика "Победа" дарит набор сладостей чтобы «горечь» похода в школу приобрела сладкий оттенок;

- Milzu! дарит полезные ржаные хлопья для более лёгкого включения в учебный процесс.

- GABI - сеть обувных магазинов дарит подарочные карты для приобретения удобной и красивой обуви, чтобы путь в школу в этой обуви был максимально комфортным

Ну что, удивили? Тогда включайтесь, участвуйте, и выигрывайте! Тем более, что условия игры просты и занимательны: все что нужно для того, чтобы "исправить двойку" — по команде ведущего дозвониться в эфир, прослушать три утверждения из школьной программы и выбрать ложное.

Например:

Астрономия – Солнечная система состоит из 10 планет (ложное утверждение), правильный ответ - 8 планет;

География – Волга впадает в Каспийское море. (правильно)

Физика – Угол падения равен углу отражения (правильно)