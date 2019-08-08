В Канаде найдены тела парней, разыскиваемых за убийство трех человек

Как проинформировала полиция, тела мужчин были найдены на берегах реки Нельсон после того, как в северной провинции Канады Манитобе прошла обширная поисковая операция.

Останки были найдены недалеко от места, где в июле был найден автомобиль, который похитили молодые люди - 18-летний Брайер Шмегельски и 19-летний Кам Маклеод, - и недалеко от места, где их в последний раз видели.

Представители Канады уверены, что найденные тела - именно пропавших парней.

Оба трупа отправлены в Ванкувер, где официально пройдет опознание умерших.

Более подробных комментариев полиция не дает, также она не раскрывает, как долго тела находились на берегу реки.

Напомним, полиция подозревает Маклеода и Шмегельски в убийстве американской и австралийской пары молодоженов и профессора университета на полях Новой Колумбии.

24-летняя американка Чинна Диз и 23-летний австралиец Лукас Фаулер 15 июля были найдены застреленными рядом с их фургоном на обочине шоссе.

Полиция не исключает, что убийство пары туристов связано с пропавшими ранее тинейджерами Мак-Леодом и 18-летний Шмегельски - принадлежавший им автокараван был найден сгоревшим на берегу озера, примерно в 500 километрах от места, где нашли тела Фаулера и Диз.

Неподалеку от автокаравана было найдено также обуглившееся тело. Позднее жертву идентифицировали как 62-летнего Леонарда Дика, преподавателя ботаники в университете Британской Колумбии.

Отец Шмегельски рассказал The Canadian Press, что его сын планировал "уйти с огоньком".