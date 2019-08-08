В Канаде найдены тела парней, разыскиваемых за убийство трех человек

Полиция Канады нашла трупы двух молодых людей, разыскиваемых за убийство трех человек, сообщает CNN.
Как проинформировала полиция, тела мужчин были найдены на берегах реки Нельсон после того, как в северной провинции Канады Манитобе прошла обширная поисковая операция.
Останки были найдены недалеко от места, где в июле был найден автомобиль, который похитили молодые люди - 18-летний Брайер Шмегельски и 19-летний Кам Маклеод, - и недалеко от места, где их в последний раз видели.
Представители Канады уверены, что найденные тела - именно пропавших парней.
Оба трупа отправлены в Ванкувер, где официально пройдет опознание умерших.
Более подробных комментариев полиция не дает, также она не раскрывает, как долго тела находились на берегу реки.
Напомним, полиция подозревает Маклеода и Шмегельски в убийстве американской и австралийской пары молодоженов и профессора университета на полях Новой Колумбии.
24-летняя американка Чинна Диз и 23-летний австралиец Лукас Фаулер 15 июля были найдены застреленными рядом с их фургоном на обочине шоссе.
Полиция не исключает, что убийство пары туристов связано с пропавшими ранее тинейджерами Мак-Леодом и 18-летний Шмегельски - принадлежавший им автокараван был найден сгоревшим на берегу озера, примерно в 500 километрах от места, где нашли тела Фаулера и Диз.
Неподалеку от автокаравана было найдено также обуглившееся тело. Позднее жертву идентифицировали как 62-летнего Леонарда Дика, преподавателя ботаники в университете Британской Колумбии.
Отец Шмегельски рассказал The Canadian Press, что его сын планировал "уйти с огоньком".
Оба тинейджера увлекались видеоиграми и работали в магазине Walmart.