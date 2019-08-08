Семь исключенных из партий депутатов Рижской думы договорились о сотрудничестве

"И самое главное, что мы не можем себе этого позволить, потому что в Риге перекопаны улицы, не закончены ремонты мостов и другие срочные работы. В случае внеочередных выборов процесс займет несколько месяцев, пройдет столько же времени, пока будет сформирована коалиция, и еще время на то, чтобы перенять все дела", - сказал депутат.