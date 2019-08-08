Семь исключенных из партий депутатов Рижской думы договорились о сотрудничестве

Фракция независимых депутатов Рижской думы и депутатский блок "Риге" договорились о сотрудничестве в решении хозяйственных вопросов, но пока публично не выразили поддержки ни одному из выдвинутых кандидатов на должность мэра Риги, заявив, что будут готовы работать в команде с тем мэром, который наберет по крайней мере 24 голоса.
Нынешнему и.о. председателя Рижской думы Олегу Бурову ("Честь служить Риге", ЧСР) поддержку ранее обещала фракция "Согласия", имеющая 28 голосов. Если за второго кандидата Виестура Зепса ("Для развития Латвии") будут готовы голосовать оппозиционные партии, у него будет 25 голосов.
Руководитель блока "Риге" Оскар Путниньш сказал агентству LETA, что в Риге не будет досрочных выборов, потому что большинство депутатов этого не хотят.
"И самое главное, что мы не можем себе этого позволить, потому что в Риге перекопаны улицы, не закончены ремонты мостов и другие срочные работы. В случае внеочередных выборов процесс займет несколько месяцев, пройдет столько же времени, пока будет сформирована коалиция, и еще время на то, чтобы перенять все дела", - сказал депутат.
По его мнению, нынешние переговоры о создании коалиции в Рижской думе больше напоминают торговлю должностями, чем планирование реальной работы, и именно потому процесс зашел в тупик.
Блок "Риге" и Фракция независимых депутатов обнаружили идеологические противоречия, что, по словам Путниньша, не мешает депутатам найти общий знаменатель в работе на благо рижан, например, по упорядочению инфраструктуры, уменьшению очередей в детские сады, поддержке молодым предпринимателям и др.
Депутаты обеих фракций готовы работать в команде с тем из кандидатов в мэры, который подпишется под этими задачами и получит поддержку по крайней мере 24 депутатов.
Больше о своих инициативах депутаты фракций расскажут на совместной пресс-конференции сегодня в 15 часов.
Фракция независимых депутатов объединяет четырех депутатов, исключенных из "Согласия", а блок "Риге" состоит из Путниньша, а также исключенных из Новой консервативной партии Иманта Кейшса и Друвиса Клейнса.