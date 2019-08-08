Даугавиньш: Знарок совсем не изменился

Для Знарка предстоящий сезон станет первым у руля "Спартака" В помощники себе он снова взял многолетнего ассистента Харийса Витолиньша. Они дважды становились обладателями Кубка Гагарина с московским "Динамо", а в 2018 году привели сборную России к олимпийскому золоту.

В московском "Спартаке" уже второй сезон играют Даугавиньш и Матриньш Карсумс. В интервью сайту КХЛ Даугавиньш отметил, что Знарок остался таким же как был с тех времен, когда тренировал сборную Латвии.

"Олег Валерьевич остался таким же. Характер у него не меняется. Конкретно с Олегом Знарком я сборов не проходил. Когда играл за московское «Динамо» нашим тренером был Харийс Витолиньш. Но это просто копипаст методик Олега Валерьевича: всё абсолютно так же", - сказал латвийский форвард.

Больше всего после столь интенсивных нагрузок болят надкостницы и икры, признал Даугавиньш. У него нет возражений против тренировок на стадионе, когда на улице сильная жара.

Хоккеист также отметил, что не держит зла на прошлогоднего голкипера СКА Игоря Шестеркина, из-за которого Даугавиньш упал и сильно врезался в борт.

"Если говорить об индивидуальной статистике, я хочу забить больше всего голов в команде. Но такие же мысли должны присутствовать у каждого форварда "Спартака". А главная цель – выиграть Кубок Гагарина и провести все матчи в сезоне", - полон оптимизма спортсмен.

31-летний нападающий сборной Латвии в регулярном чемпионате прошлого сезона в 58 матчах забил 13 голов и отдал 23 результативные передачи.