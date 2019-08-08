59-летняя Лариса Вербицкая поразила девичьей стройностью и гибкостью тела

Лариса Вербицкая тщательно следит за внешностью и с удовольствием делится с поклонниками своими секретами красоты. На днях она раскрыла одну из своих самых эффективных и доступных anti-age-методик.

Как выяснилось, уже долгое время звезда российского телевидения практикует гимнастику тибетских монахов. Регулярные специальные физические упражнения не только благотворно сказываются на ее внешнем виде, но и помогают всегда отлично себя чувствовать и не болеть.

Каждое утро Вербицкой начинается с восточной гимнастики.

"Все упражнения я повторяю минимум по тридцать раз. Они помогают стряхнуть сон и запастись энергией на весь рабочий день",

- отметила телеведущая в пространном посте в Instagram, проиллюстрировав его двумя фотографиями, на которых она как раз занимается гимнастикой.

Мы решили оставить текст Ларисы под фото - возможно, кому-то пригодятся полезные советы нестареющей знаменитости. Так что смотрите и читайте!

"Вот бы так молодо выглядеть в 60 лет", "Какая же вы грациозная, просто засмотреться можно!", "Лариса, вам больше 30 лет не дать!"