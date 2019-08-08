59-летняя Лариса Вербицкая поразила девичьей стройностью и гибкостью тела
В это невозможно поверить, но известной российской телеведущей и диктору Ларисе Вербицкой в ноябре исполнится 60 лет. Мало того что она выглядит гораздо моложе своих лет, так еще и поражает фантастической физической формой!
Лариса Вербицкая тщательно следит за внешностью и с удовольствием делится с поклонниками своими секретами красоты. На днях она раскрыла одну из своих самых эффективных и доступных anti-age-методик.
Как выяснилось, уже долгое время звезда российского телевидения практикует гимнастику тибетских монахов. Регулярные специальные физические упражнения не только благотворно сказываются на ее внешнем виде, но и помогают всегда отлично себя чувствовать и не болеть.
Каждое утро Вербицкой начинается с восточной гимнастики.
"Все упражнения я повторяю минимум по тридцать раз. Они помогают стряхнуть сон и запастись энергией на весь рабочий день",
- отметила телеведущая в пространном посте в Instagram, проиллюстрировав его двумя фотографиями, на которых она как раз занимается гимнастикой.
Мы решили оставить текст Ларисы под фото - возможно, кому-то пригодятся полезные советы нестареющей знаменитости. Так что смотрите и читайте!
Монахи, живущие высоко в горах Тибета, считают, что у человека есть 12 центров энергии , которые они называют «вихрями». От скорости их вращения зависит самочувствие, здоровье, вес, душевный настрой😉 Чтобы поддержать скорость этих «вихрей» монахи выработали целый ряд упражнений, из которых я выбрала для себя наиболее простые и эффективные. Все упражнения я повторяю по тридцать раз🧘🏼♀️ Вот мой маленький утренний комплекс☀️ 1. Энергично разотрите ладони друг о друга 🙏🏻 пока они не станут тёплыми . Кстати, это - хорошая диагностика вашего состояния. Если ладони сухие и от них идет тепло – все в порядке, если не согреваются – у вас возможно имеется нарушение работы организма. 2. Надавите на глазные яблоки 👁👁разогретыми ладонями (одно нажатие в секунду). Это полезно для зрения, кожи, волос. 3. В том же ритме надавливайте тёплыми ладонями на уши. 👂🏻👂🏻 4. Сожмите руки в кулачки 🤛🏻🤜🏻Проведите ими по лицу от подбородка ко лбу с усилием. 5. Положите левую ладонь на правую и растирайте лоб от виска к виску. Это помогает разгладить кожу лба, улучшить работу гипофиза и носовых пазух. 6. Сложите руки как в предыдущем упражнении и начните вращательные движения на животе по часовой стрелке, уделяя особое внимание солнечному сплетению. Способствует хорошему пищеварению. 7. Соедините руки в кольцо над головой 🙆🏼♀️🙆🏻♂️ и вращайте ими на расстоянии 3-4 см ото лба к затылку и от левого уха к правому. Это упражнение убирает головные боли, нормализует давление, укрепляет руки, плечи (выполняйте упражнение сидя). 8. Делается тоже сидя. Для женщин 💁🏼♀️: положите правую руку на щитовидную железу, а левой начните движения от пупка к подбородку , не касаясь тела. Для мужчин💁🏻♂️: руки меняются местами. 9.Аккуратно разотрите ступни и голени круговыми движениями. Помассируйте точки под коленями с внутренней стороны, где расположены лимфоузлы. Такая простая гимнастика помогает стряхнуть сон и запастись энергией на весь рабочий день💪🏻 Интересно, что вы возьмёте из этой гимнастики для себя? И помните☝🏻, что секрет успеха в регулярности. #доброеутро #ларисавербицкая #зож #спорт #зарядка #зарядкаутром
"Вот бы так молодо выглядеть в 60 лет", "Какая же вы грациозная, просто засмотреться можно!", "Лариса, вам больше 30 лет не дать!"
- пишут восхищенные поклонники в комментариях. Присоединяемся к ним и, как говорится, снимаем шляпу!