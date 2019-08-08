Чт, 8.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

В Одни Ворота: Суперкубок Англии, старт сезона в АПЛ и трансферы
Подкаст Radio SWH+

Футболисты "Манчестер Сити"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. В программе принимает участие автор и ведущий спортивных новостей на радио SWH+ Никита Матвеев. Два мнения вырастают в дискуссию в прямом эфире, в которой арбитром выступает аудитория.

  • Интересный факт о форме сборной Германии по футболу
  • Переход Андре Шюррле в московский "Спартак"
  • Латвийские клубы в отборочном раунде Лиги Европы
  • Матч за Суперкубок Англии
  • Начало сезона в Английской Премьер Лиге

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