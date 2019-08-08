В Одни Ворота: Суперкубок Англии, старт сезона в АПЛ и трансферы
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. В программе принимает участие автор и ведущий спортивных новостей на радио SWH+ Никита Матвеев. Два мнения вырастают в дискуссию в прямом эфире, в которой арбитром выступает аудитория.
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